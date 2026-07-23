ГАННИБАЛ ПАВЕЛ ИСААКОВИЧ

Начало карьеры

Павел Исаакович Ганнибал родился в 1776 г. в Опочецком уезде. Отец – капитан 3-го ранга в отставке Исаак Абрамович, сын «арапа Петра Великого». Мать – Анна Андреевна Чихачева.

Традиционно для того времени родители отправляли своих детей учиться военному делу. Не стал исключением и Г. В 1791 г. он стал кадетом Морского кадетского корпуса. С 1792 г. – гардемарин, на следующий год – капрал. Два года плавал на учебных кораблях. С 1 мая 1794 г. – мичман.

Военная служба

С 1794 г. Г. плавал в Финском заливе и в Балтийском море. Участник маневров флота у форта Красная Горка летом 1797 г. Однако, начиная с 1799 г., часто менял место службы. В итоге в конце года ушел в отставку.

Последовал переход Г. в Гренадерский полк. Началась карьера на суше. С 1801 г. – поручик, на следующий год – штабс-капитан. Участник военных кампаний русской армии начала XIX в. Участник битвы при Аустерлице, за что повышен до капитана. В октябре 1808 г. вышел в отставку по состоянию здоровья.

С февраля 1809 г. в Лубенском гусарском полку. Но на следующий год вновь ушел в отставку.

Участие в Отечественной войне и заграничных походах

К моменту начала Отечественной войны 1812 г. проживал в имении Максаков Бор, располагавшемся в Порховском уезде. Записался ополченцем. Однако в Псковской губернии формирование ополчения не происходило, и он был направлен сопровождать обозы с продовольствием и снаряжением для действующей армии. В конце сентября 1812 г. обеспечивал переброску через Порховский уезд бригады Новгородского ополчения. Затем стал ротмистром 1-го Волонтерного полка. В декабре участвовал авангардных боях русских войск.

Участник заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг. Командовал эскадроном в боях у Данцига в апреле 1813 г. Сражался при Бауцене, Гросберене, Торгау, Лейпциге, при блокаде крепости Гамбурга. Повышен до майора. В августе 1815 г. Г. получил перевод в Изюмский гусарский полк. С марта 1817 г. в отставке в чине подполковника.

Дальнейшая судьба

Летом 1826 г. попал под внимание тайной полиции из-за высказывания о события 14 декабря 1825 г. Подвергся аресту, оказался в Петропавловской крепости. В октябре 1826 г. сослан в Сольвычегодск Вологодской губернии. Своенравный характер привел Г. к тому, что уже в марте 1827 г. его отправили в Соловецкий монастырь и в мае заключили в монастырскую тюрьму. Лишь в октябре 1832 г. Г. разрешили переехать ближе к столице.

С 1833 г. жил в Луге. Умер в бедности в 1841 г.

Семья

Супруга – Варвара Тимофеевна. Сын – Александр.