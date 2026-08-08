ГАННИБАЛ ИВАН АБРАМОВИЧ

Биография и военная карьера

Старший сын «арапа Петра Великого» А. П. Ганнибала . С 1744 г. его записали на военную службу в возрасте 9 лет. Учился в морской артиллерийской школе, а затем в Морском кадетском шляхетском корпусе, основанном в 1752 г. С отличием окончил корпус, стал офицером и начал служить в полевой артиллерии. Во время русско-турецкой войны 1768—1774 гг. находился в составе первой Ахипелагской экспедиции, действовавшей против турок в Средиземном и Эгейских морях. 10 февраля 1769 г. Ганнибал был произведен в цейхмейстера морской артиллерии. В 1770 г. Иван Абрамович получил орден Св. Георгия 3-й степени за взятие турецкой крепости Наварин. Ганнибал приказал высадить десант, снял пушки с кораблей и атаковал крепость с суши и моря, турки не выдержали такого удара, и крепость пала. Принимал непосредственное участие в разгроме турецкого флота в Чесменском сражении, смелый план к которому он составил вместе с Г.А. Спиридовым. Залогом успешной ночной атаки русского флота стали брандеры, подготовленные и снаряженные из транспортных судов под руководством Ганнибала, который был цейхмейстером русской эскадры под командованием графа А. Г. Орлова . После окончания войны 7 июля 1776 г. назначен генерал-цейхместером, т.е. фактически начальником всей морской артиллерии Российской империи. На следующий год вошел в состав Адмиралтейств-коллегии. 18 июня 1778 г. российская императрица Екатериной II подписала указ об основании крепости, верфи и города Херсона. 25 июля Ганнибал был назначен командиром новой крепости. Иван Абрамович сделал немало для подготовки и планирования строительства, привлек более 500 плотников со всей России, уже 19 октября были заложены крепость, верфь и город. Ганнибал активно привлекал в город греческое и итальянское население, в порт заходили купеческие корабли. В честь признания его заслуг, 1 января 1779 г. Иван Абрамович получил чин генерал-поручика. Екатерина II благоволила ему и пожаловала обширные земельные владения в двадцать тысяч десятин земли в имении Ивановка близ Херсона. 22 февраля 1784 г. вышел в отставку и до конца своей жизни проживал в отцовском имении Суйда под Санкт-Петербургом. После смерти Ивана Абрамовича похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. После Великой Отечественной войны одна из площадей Херсона получила имя своего устроителя.