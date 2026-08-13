Ганнибал (Аннибал, лат. Hannibal) (ок. 246 до н. э., Карфаген ‒ 183 до н. э., Вифиния)

Ганниба́л (Аннибал, лат. Hannibal) (ок. 246 до н. э., Карфаген — 183 до н. э., Вифиния) — карфагенский полководец и государственный деятель. Сын Гамилькара Барки. С 224 до н. э. командовал кавалерией карфагенской армии. В 221 до н. э. был избран воинами главнокомандующим и утвержден народным собранием Карфагена. В 219 до н. э. захватил и разрушил союзный Риму г. Сагунт, спровоцировав этим 2-ю Пуниче­скую войну (218—201 до н. э.).

Стремясь завладеть стратегической инициативой и воспользоваться противоречиями внутри Римско-италийского союза, Г. совершил в 218 до н. э. поход из Южн. Испании в Сев.Италию. Разгромив римлян в Цизальпин­ской Галлии при р. Тицине и р. Треббии (218 до н. э.) и в Этрурии при Тразименском оз. (217 до н. э.), начал разорять владения Рима и его союзников, объявив себя освободителем Италии от римского ига. Поскольку проводившаяся диктатором Фабием Максимом война на истощение (217 до н. э.) вызвала возмущение римских и италийских земледельцев, в 216 до н. э. Г. было дано генеральное сражение при Каннах, закончившееся окружением и гибелью римской армии. После этого на сторону Г. перешли многие союзные и подвластные Риму племена и города-государства Южн. Италии и Сицилии, в том числе такие богатые и могущественные, как Капуя, Тарент и Сиракузы, а также Македония, объявившая в союзе с Карфагеном войну Риму. Однако большинство союзников-италиков остались верны Риму. Оправившись от поражения, римляне перешли в наступление в Испании, на Сицилии и на море против Македонии, а также в Италии против отпавших союзников. С самим Г. они вели войну на истощение, уклоняясь от крупных сражений, и истребляя небольшие отряды, отправленные на разведку или фуражировку. Не обладая значительными резервами и надежными союзниками, Карфаген постепенно терял завоеванные позиции и стратегическую инициативу. После захвата римлянами Капуи, Сиракуз (211 до н. э.) и Тарента (209 до н. э.) немало отложившихся от Рима союзных и подвластных общин перешли на его сторону. После поражения Гасдрубала на р. Метавр (207 до н. э.) и захвата Сципионом карфаген­ских владений в Испании (206 до н. э.) Г. отступил в Бруттий, расположенный на южной оконечности Апеннинского п-ова, и перешел к обороне. В 204 до н. э. Сципион высадился в африкан­ских владениях Карфагена и разгромил противостоящие ему войска. В 203 до н. э. Г. был отозван на родину. В 202 до н. э. в битве при Заме он был разбит Сципионом, и Карфаген капитулировал перед Римом.

В 196 до н. э. Г. провел реформы, позволившие Карфагену ликвидировать задолженность по выплате контрибуции Риму без введения новых налогов, но ущемившие интересы олигархов, которые обвинили Г. перед римлянами в подготовке новой войны. Римские послы потребовали от Карфагена выдачи Г., и он бежал ко двору Антиоха III (195 до н. э.). Во время войны между Антиохом III и Римом (192—188 до н. э.) Г. безу­спешно пытался вовлечь Карфаген в союз с царством Селевкидов и убедить Антиоха организовать новый поход в Италию. После поражения ­Антиоха III Г. скитался по разным странам, спасаясь от преследований римлян, а затем тайно прибыл ко двору царя Вифинии и стал его военным советником. Когда римляне добились от царя согласия выдать Г., тот, узнав об этом, покончил с собой (183 до н. э.).

Г. — один из самых выдающихся полководцев в мировой истории. Его кампании до сих пор изучают в военных академиях, а «Каннами» называют любое крупное сражение, закончившееся окружением и полным уничтожением вражеской армии. Историки, начиная с Полибия, отмечают у Г. блестящие способно­сти военного лидера и организатора: на протяжении 20 лет ему удавалось не только держать в руках разноплеменную наемную армию, но и добиваться от нее таких свершений, которые ранее были никому не под силу: например, перехода через Альпы в конце октября — начале ноября, когда перевалы были засыпаны снегом. Стратегический талант Г. проявился в разработке и реализации плана наступательной войны с учетом не только военных, но и политиче­ских аспектов, в хорошо налаженной службе разведки и снабжения, в умении захватить и длительное время удерживать стратегическую инициативу, успешно сочетать военные и политические средства ведения ­войны. Тактическое мастерство Г. проявилось главным образом в искусстве ведения маневренной войны, оперирования крупными массами кавалерии, организации взаимодействия пехоты и конницы, флангов и центра на поле боя (битва при Каннах), в умении разгадать планы противника и навязать ему свой собственный план действий: почти все сражения Г. разворачивались в выбранном им месте и в выбранное им время. По мнению авторов античных военных руководств, Г. был непревзойденным мастером военных хитростей: всевозможных засад, уловок и ложных маневров. Отсюда и молва о его «пуническом» коварстве.

Лит.: Бир Г. де. Ганнибал: борьба за власть в Средиземноморье/ Пер. с англ. Смоленск, 2005; Дельбрюк Г. История военного искусства/ Пер. с нем. Т. 1. М.—Л., 1936; Кораблев И. Ш. Ганнибал. М., 1981; Лансель С. Ганнибал / Пер. с франц. М., 2002; Bradford E. Hannibal. London, 1981; Faber G. Auf der Spüren von Hannibal. München, 1983; Granzotto G. Annibale. 5 ed., Milano, 1981; Hoyos D. Hannibal’s Dynasty: Power and Politics in the Western Mediterranean, 247—183 BC. London, 2003; Groag E. Hannibal als Politiker. Wien, 1929. А. Л. Смышляев.