ГАННЕТТ
ГАННЕТТ - медиаконцерн.
Штаб-квартира в городе Мак-Лейн (штат Виргиния, США). Основан в 1906 году Ф.Э. Ганнеттом (1876-1957 годы). Распространяет печатную и видеопродукцию в США, Канаде, Великобритании, Германии, Бельгии и других странах. Крупнейший газетный издатель в США, выпускает 91 ежедневную газету, включая «USA Today», и около 1 тысячи других периодических изданий (общий ежедневный тираж изданий «Ганнетт» в США около 7,6 млн копий, 2004 год). Филиал «Ганнетт» в Великобритании - «Newsquest» - выпускает 17 ежедневных газет и свыше 300 других периодических изданий (общий еженедельный тираж 10,1 млн копий). «Newsquest» - один из самых крупных издателей региональной прессы в Великобритании. «Ганнетт» владеет и управляет 21 телевизионной станцией в США. Каждая из них имеет собств. веб-сайт, распространяющий новости, развлекательные программы, рекламную продукцию, ориентированные на местную аудиторию. В декабре 2005 года на всех веб-сайтах «Ганнетт» было зарегистрировано почти 21 млн посетителей. Доходы компании в 2005 году составили 7,6 млрд долларов. «Ганнетт» предоставляет работу около 52,6 тысячам человек (2005 год).