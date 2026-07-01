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КОДЕКС
КОДЕКС (лат. сodех деревянный обрубок, скреплённые деревянные дощечки для письма, книга) - систематизированный законодательный акт, объединяющий правовые нормы, относящиеся к одной отрасли права (гражданский кодекс и др.).
В некоторых отраслях законодательства кодекс содержит все нормы данной отрасли (например, Уголовный кодекс РФ). Структура кодекса воспроизводит систему лежащего в его основе права (общая и особенная части уголовного кодекса, институциональная система в гражданском кодексе).
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