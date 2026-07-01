КОДЕКС

КОДЕКС (лат. сodех де­ре­вян­ный об­ру­бок, скреп­лён­ные де­ре­вян­ные до­щеч­ки для пись­ма, кни­га) - сис­те­ма­ти­зи­ро­ван­ный за­ко­но­да­тель­ный акт, объ­е­ди­няю­щий пра­во­вые нор­мы, от­но­ся­щие­ся к од­ной от­рас­ли пра­ва ( гра­ж­дан­ский ко­декс и др.).

В не­ко­то­рых от­рас­лях за­ко­но­да­тель­ст­ва кодекс со­дер­жит все нор­мы дан­ной от­рас­ли (например, Уго­лов­ный ко­декс РФ). Струк­ту­ра кодекса вос­про­из­во­дит сис­те­му ле­жа­ще­го в его ос­но­ве пра­ва (об­щая и осо­бен­ная части уго­лов­но­го кодекса, ин­сти­ту­цио­наль­ная сис­те­ма в гра­ж­дан­ском кодексе).

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