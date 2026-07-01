ГАНКА ВАЦЛАВ

ГАНКА ВАЦЛАВ - чешский поэт, филолог-славист, общественный деятель; принадлежит к плеяде деятелей чешского национального возрождения.

Родился в крестьянской семье. В 1809-1814 годах учился в Пражском (Карловом) и Венском университетах (филология и право). С 1819 года и до конца жизни работал библиотекарем и хранителем исторических коллекций Чешского музея. Еще студентом Ганка организовал в стенах Пражского университета занятия по изучению чешского языка, руководствуясь принципами Й. Добровского . После запрета этих занятий Ганка издал работу «Чешское правописание на основе грамматики Йозефа Добровского» (1817 год), за ней последовали многочисленные составленные им грамматики и словари, где отстаивались принципы чешского правописания, затем утвердившиеся в чешского языке во многом благодаря подготовленной Ганкой реформе правописания, принятой в 1846 году. Ганка издавал памятники чешской средневековой литературы («Сказания старых времен», 1817-1824 годы), редактируя и исправляя оригинальные тексты. В идейном отношении Ганка испытал влияние Й. Юнгмана и его концепции национального развития чехов. В начале 20-х годов XIX веков стали популярными его стихи, близкие народному творчеству (многократно переиздано в 1813-1851 годах).

Имя Ганка в истории филологической науки связано с изготовлением и публикацией подделок, выдаваемых им за памятники чешской поэзии Х-ХIV веков, - за так называемые Краледворскую и Зеленогорскую рукописи, якобы найденные им в 1817-1818 годах. В настоящее время считается, что авторами рукописей были Ганка и поэт Й. Линда. Ганке удалось найти в монастырских библиотеках чистые средневековые пергаменные листы и изготовить чернила по старым рецептам. Он написал текст старым готическим письмом, объявил о «находке» и организовал их публикации.

В рукописях содержались поэтические повествования (всего 14 песен) о «золотом веке» древних чехов со времен язычества до ХIII века, об их мужественной борьбе с иноземными захватчиками, о богах и героях, о древнечешской демократии и становлении государственности. Центральное место занял миф о «суде Либуше», сочиненный на основе фрагмента из «Чешской хроники» Козьмы Пражского (XII век), но стилизованный в духе романтизма. Фрагментарность рукописей должна была свидетельствовать о существовании в прошлом корпуса эпических текстов. Рукописи соответствовали общеевропейским текстам-мистификациям, выдаваемым за древние оригиналы, но для чешской культуры они имели особое значение. Ганка считал, что они должны были восполнить историко-культурный пробел - отсутствие чешских эпических сказаний. Наличие подобных текстов давало возможность рассматривать чехов в числе наиболее культурных народов раннего средневековья и обосновывать их стремление к независимости, проявившееся в 1-й половине ХIX века. В этом отношении «находка» рукописей отвечала запросам чешского общества. Этому соответствовал и «всеславянский дух» «памятников», их близость к русским и сербским эпическим традициям.

Рукописи приобрели общеевропейскую известность, появились их переводы на основные европейские языки, включая почти все славянские, в том числе русский язык (опубликовано в 1820-1846 годах). Утверждению рукописей в чешском культурном сознании помог авторитет ученых Юнгмана, П.Й. Шафарика и Ф. Палацкого, в увлечении древнеславянской историей не заметивших явных филологических, исторических и текстологических несуразностей в текстах. Однако большая часть ученых, включая Добровского и словенца В. Копитара, сомневалась в их подлинности. В ХIX веке полному разоблачению фальсификатов препятствовало их умелое изготовление. Тщательный филологический анализ, предпринятый в конце ХIX века чешским лингвистом Я. Гебауэром вместе с историком Я. Голлом и Т.Г. Масариком , внес решающий вклад в установление истинной датировки рукописей. Однако благодаря тому, что патриотическое содержание рукописей вызвало широкий общественный резонанс и они стали любимыми произведениями чешской поэзии, в конце ХIX - начале ХХ веков споры вокруг них приобрели жесткий и вненаучный характер: консервативная пресса объявляла противников подлинности текстов предателями чешского национального дела. Тем не менее окончательно факт подделки рукописей был доказан специальным криминалистическим исследованием в 60-х годах ХХ веках, но даже в настоящее время сохраняется небольшое число сторонников их подлинности. Литература по проблеме рукописей огромна, свыше 1100 названий.

Независимо от научной ценности рукописей их темы и образы оказали влияние на чешское патриотическое и культурное сознание ХIX века, они использовались в чешской музыке (песни В.Я. Томашека, опера Б. Сметаны «Либуше»), в изобразительном искусстве (графика Й. Манеса и М. Алеша, скульптуры Й. Мысльбека), став национальным культурным достоянием. С литературно-художественной стороны рукописи являются выдающимся произведением эпохи национального возрождения, но занять подобающее им место в истории чешской литературы Нового времени они не могут, так как над ними довлеет репутация фальсифицированных произведений.

Ганка был сторонником идеи славянской общности и одним из ее пропагандистов. Он хорошо знал многие славянские языки, был автором многочисленных работ по славистике. Перевел «Слово о полку Игореве», способствовал распространению русской культуры среди чешских читателей. Огромное эпистолярное наследие Ганка свидетельствует о глубине и разносторонности его научных интересов. Особенно тесными были связи Ганка с русскими славистами: И.И. Срезневским, О.М. Бодянским, М.П. Погодиным, А.Н. Пыпиным и др.

Сочинения:

Rukopisoví Zelenohorský a Kralodvorský, památka z 19. vĕku / Vyd. J. Hanuš. Praha, 1911;

Краледворская рукопись: Собр. древних чеш. эпич. и лирич. песен / Пер. Н. Берг // Моск. лит. и учен. сб.. М., 1846. С. 219-291 (отд. отт.: М., 1846);

Некрасов Н. П. Краледворская рукопись: В 2-х транскр. текста с предисл. и прил. СПб., 1872;

Korespondence V. Hanky // Časopis Českého muzea. Praha, 1893. T. 67; 1897. Т. 71;

Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Изд. В. А. Францев. Варшава, 1905.

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