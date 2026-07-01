ГАНКА ВАЦЛАВ
ГАНКА ВАЦЛАВ - чешский поэт, филолог-славист, общественный деятель; принадлежит к плеяде деятелей чешского национального возрождения.
Родился в крестьянской семье. В 1809-1814 годах учился в Пражском (Карловом) и Венском университетах (филология и право). С 1819 года и до конца жизни работал библиотекарем и хранителем исторических коллекций Чешского музея. Еще студентом Ганка организовал в стенах Пражского университета занятия по изучению чешского языка, руководствуясь принципами Й. Добровского. После запрета этих занятий Ганка издал работу «Чешское правописание на основе грамматики Йозефа Добровского» (1817 год), за ней последовали многочисленные составленные им грамматики и словари, где отстаивались принципы чешского правописания, затем утвердившиеся в чешского языке во многом благодаря подготовленной Ганкой реформе правописания, принятой в 1846 году. Ганка издавал памятники чешской средневековой литературы («Сказания старых времен», 1817-1824 годы), редактируя и исправляя оригинальные тексты. В идейном отношении Ганка испытал влияние Й. Юнгмана и его концепции национального развития чехов. В начале 20-х годов XIX веков стали популярными его стихи, близкие народному творчеству (многократно переиздано в 1813-1851 годах).
Имя Ганка в истории филологической науки связано с изготовлением и публикацией подделок, выдаваемых им за памятники чешской поэзии Х-ХIV веков, - за так называемые Краледворскую и Зеленогорскую рукописи, якобы найденные им в 1817-1818 годах. В настоящее время считается, что авторами рукописей были Ганка и поэт Й. Линда. Ганке удалось найти в монастырских библиотеках чистые средневековые пергаменные листы и изготовить чернила по старым рецептам. Он написал текст старым готическим письмом, объявил о «находке» и организовал их публикации.
В рукописях содержались поэтические повествования (всего 14 песен) о «золотом веке» древних чехов со времен язычества до ХIII века, об их мужественной борьбе с иноземными захватчиками, о богах и героях, о древнечешской демократии и становлении государственности. Центральное место занял миф о «суде Либуше», сочиненный на основе фрагмента из «Чешской хроники» Козьмы Пражского (XII век), но стилизованный в духе романтизма. Фрагментарность рукописей должна была свидетельствовать о существовании в прошлом корпуса эпических текстов. Рукописи соответствовали общеевропейским текстам-мистификациям, выдаваемым за древние оригиналы, но для чешской культуры они имели особое значение. Ганка считал, что они должны были восполнить историко-культурный пробел - отсутствие чешских эпических сказаний. Наличие подобных текстов давало возможность рассматривать чехов в числе наиболее культурных народов раннего средневековья и обосновывать их стремление к независимости, проявившееся в 1-й половине ХIX века. В этом отношении «находка» рукописей отвечала запросам чешского общества. Этому соответствовал и «всеславянский дух» «памятников», их близость к русским и сербским эпическим традициям.
Рукописи приобрели общеевропейскую известность, появились их переводы на основные европейские языки, включая почти все славянские, в том числе русский язык (опубликовано в 1820-1846 годах). Утверждению рукописей в чешском культурном сознании помог авторитет ученых Юнгмана, П.Й. Шафарика и Ф. Палацкого, в увлечении древнеславянской историей не заметивших явных филологических, исторических и текстологических несуразностей в текстах. Однако большая часть ученых, включая Добровского и словенца В. Копитара, сомневалась в их подлинности. В ХIX веке полному разоблачению фальсификатов препятствовало их умелое изготовление. Тщательный филологический анализ, предпринятый в конце ХIX века чешским лингвистом Я. Гебауэром вместе с историком Я. Голлом и Т.Г. Масариком, внес решающий вклад в установление истинной датировки рукописей. Однако благодаря тому, что патриотическое содержание рукописей вызвало широкий общественный резонанс и они стали любимыми произведениями чешской поэзии, в конце ХIX - начале ХХ веков споры вокруг них приобрели жесткий и вненаучный характер: консервативная пресса объявляла противников подлинности текстов предателями чешского национального дела. Тем не менее окончательно факт подделки рукописей был доказан специальным криминалистическим исследованием в 60-х годах ХХ веках, но даже в настоящее время сохраняется небольшое число сторонников их подлинности. Литература по проблеме рукописей огромна, свыше 1100 названий.
Независимо от научной ценности рукописей их темы и образы оказали влияние на чешское патриотическое и культурное сознание ХIX века, они использовались в чешской музыке (песни В.Я. Томашека, опера Б. Сметаны «Либуше»), в изобразительном искусстве (графика Й. Манеса и М. Алеша, скульптуры Й. Мысльбека), став национальным культурным достоянием. С литературно-художественной стороны рукописи являются выдающимся произведением эпохи национального возрождения, но занять подобающее им место в истории чешской литературы Нового времени они не могут, так как над ними довлеет репутация фальсифицированных произведений.
Ганка был сторонником идеи славянской общности и одним из ее пропагандистов. Он хорошо знал многие славянские языки, был автором многочисленных работ по славистике. Перевел «Слово о полку Игореве», способствовал распространению русской культуры среди чешских читателей. Огромное эпистолярное наследие Ганка свидетельствует о глубине и разносторонности его научных интересов. Особенно тесными были связи Ганка с русскими славистами: И.И. Срезневским, О.М. Бодянским, М.П. Погодиным, А.Н. Пыпиным и др.
Сочинения:
Rukopisoví Zelenohorský a Kralodvorský, památka z 19. vĕku / Vyd. J. Hanuš. Praha, 1911;
Краледворская рукопись: Собр. древних чеш. эпич. и лирич. песен / Пер. Н. Берг // Моск. лит. и учен. сб.. М., 1846. С. 219-291 (отд. отт.: М., 1846);
Некрасов Н. П. Краледворская рукопись: В 2-х транскр. текста с предисл. и прил. СПб., 1872;
Korespondence V. Hanky // Časopis Českého muzea. Praha, 1893. T. 67; 1897. Т. 71;
Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Изд. В. А. Францев. Варшава, 1905.