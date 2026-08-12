ГАНИВЕТ АНХЕЛЬ

ГАНИВЕТ АНХЕЛЬ (пол­ное имя Га­ни­вет Гар­сия, Ganivet García) - испанский писатель, дипломат .

Окон­чил Мад­рид­ский университет (1890 год). С 1891 года под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с М. де Уна­му­но. С 1892 года на ди­пло­ма­тической служ­бе в Ан­твер­пе­не, Хель­син­ки, Ри­ге. Пе­ча­тал­ся с 1895 года. В сво­ём твор­че­ст­ве пред­вос­хи­тил идеи по­ко­ле­ния 1898 го­да; ис­пы­тал влия­ние Ф. Ниц­ше, О. Шпенг­ле­ра, М. Бар­ре­са.

Ав­тор ро­ма­на «За­вое­ва­ние ко­ро­лев­ст­ва Майя по­след­ним испанским кон­ки­ста­до­ром Пио Си­дом» («La conquista del reino de Maya por el último conquistador español, Pío Cid», 1897 год), со­че­таю­ще­го со­ци­аль­ную са­ти­ру с про­по­ве­дью уто­пичных идей; ис­то­рио­соф­ско­го сочинения «Ис­пан­ская идео­ло­гия» («Idearium español», 1897 год), при­зы­ваю­ще­го к ра­ди­каль­но­му ре­фор­ми­ро­ва­нию об­ще­ст­ва; ря­да эс­се, в том числе «Пи­сем о Фин­лян­дии» («Cartas finlandesas», 1896 год); дра­мы в сти­хах «Скульп­тор сво­ей ду­ши» («El escultor de su alma», 1904 год); от­час­ти ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «Под­ви­ги не­уто­ми­мо­го твор­ца Пио Си­да» («Los trabajos del infatigable creador, Pío Cid», 1898 год) и др. Стра­дал ду­шев­ным рас­строй­ством; по­кон­чил c со­бой (уто­пил­ся в реке Дау­га­ва).

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 1923-1930. T. 1-10.

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