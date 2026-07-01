ГАНИМЕД (др.-греч. Γανυμήδης, лат. Ganymedes)

В древнегреческой мифологии сын царя Трои Троса, Гомер называет его прекраснейшим из смертных (Il., XX, 231-235).

Из-за своей красоты Ганимед был похищен Зевсом – этот сюжет изображает терракотовая статуя V в. до н.э. из Олимпии ; согласно другой версии, Зевс для этого превратился в орла (или отправил орла за Ганимедом, см.: Apollod., III, 12, 2). Согласно Гомеру (Il., V, 265-267), Зевс дал за Ганимеда его отцу пару божественных коней (другой вариант – золотую виноградную лозу работы Гермеса). Юноша был перенесен Зевсом на Олимп , где он прислуживал богам во время пиров, поднося нектар и амброзию (ранее эти обязанности исполняла Геба ); ему была дарована вечная молодость и бессмертие (Hymn. Hom., IV, 202-217). Миф о Ганимеде был очень популярен в античной литературе: он разбирается у Платона в «Законах», у Ксенофонта в «Пире», этот образ часто встречается в поэзии, такое имя носит персонаж романа Петрония «Сатирикон» и др.

Известны многочисленные изображения Ганимеда в античную эпоху, начиная с V в. до н.э., на вазах и других предметах искусства. В культуре нового времени образ Ганимеда был также очень востребован (картины Рубенса и Рембрандта, скульптура Торвальдсена, стихотворение Гете, которое было положено на музыку Шубертом и др.).

Иллюстрации :

1) Ганимед с обручем и петухом. Краснофигурный кратер, роспись «берлинского художника». Ок. 500 г. до н.э. Париж, Лувр.

2) Зевс и Ганимед. Раскрашенная терракота (возможно, акротерий). Ок. 470 г. до н.э. Олимпия, Археологический музей.

3) Эсташ ле Сюёр. Похищение Ганимеда. 1650. Париж, Лувр.

4) Питер Пауль Рубенс, Похищение Ганимеда. 1611. Мадрид, Музей Прадо.

Автор статьи: О.В. Кулишова