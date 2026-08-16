Гангýтское сражение 1714

Гангýтское сраже́ние 1714 — морское сражение в северо-западной части Финского залива у п-ова Гангут (Ханко) 25—27 июля между русским и шведским флотами в ходе Северной войны. Русский флот под командованием Ф. М. Апраксина и Петра I насчитывал 99 галер и скампавей с 23 орудиями и 15 тыс. человек десанта. Шведский флот под командованием Г. Ватранга состоял из 15 линейных кораблей, 3 фрегатов и 13 кораблей меньших классов со 116 орудиями. Русский флот с десантом отправлялся для укрепления гарнизона Або и в ходе операции столкнулся с шведским флотом. Русское командование планировало устройство переволоки в узкой части п-ова для обхода шведов. 25 июля Ватранг разделил свои корабли и направил часть сил под командованием Н. Эреншельда для блокирования действий русского флота. Но 26 июля безветрие лишило парусные корабли Ватранга маневра, что благоприятствовало прорыву главных сил русского флота и изоляции ими отряда Эреншельда в Рилакс-фьорде у северного побережья Гангута. 27 июля в Рилакс-фьорде развернулось сражение, в результате которого русские взяли на абордаж 10 шведских кораблей и пленили Эреншельда. Основные силы шведского флота отступили к Стокгольму. Потери шведов составили 361 убитыми, 350 ранеными, 580 пленными. Потери русских — 127 убитых, 341 раненых. Победа в Г. с. стала первой крупной победой русского флота и открыла для него свободу действий в восточной части Балтики. За победу в Г. с. Петр I получил звание вице-адмирала.

Лит.: Боевая летопись русского флота: Хроника важнейших событий в истории русского флота с IX века по 1917 г. М., 1947; Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996. А. А. Вершинин.