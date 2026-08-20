ГАНГА

ГАНГА - в древне-индийской мифологии небесная река, дочь царя гор Химавата и сестра Парвати, излившаяся на землю; олицетворение индийской реки Ганг.

В Риг­ве­де Ганга упо­ми­на­ет­ся два­ж­ды, в позд­ней­шей ми­фо­ло­гии иг­ра­ет бо­лее зна­чи­тель­ную роль. Со­глас­но Пу­ра­нам , Ганга, вы­те­кая из паль­ца Виш­ну, сна­ча­ла пре­бы­ва­ла толь­ко на не­бе, но за­тем бы­ла низ­ве­де­на на зем­лю по прось­бе ца­ря Бха­ги­рат­хи. Ко­гда Ганга па­да­ла с не­ба, её при­нял на го­ло­ву Ши­ва, да­бы она не раз­ру­ши­ла сво­ей тя­же­стью зем­лю, а с его го­ло­вы Ганга уже стек­ла вниз се­мью по­то­ка­ми.

В ин­ду­из­ме река Ганг счи­та­ет­ся свя­щен­ной, её во­ды очи­ща­ют от гре­хов, из­бав­ля­ют от бо­лез­ней и да­ру­ют не­бес­ное бла­жен­ст­во тем, кто из­би­ра­ет их ме­стом сво­его по­гре­бе­ния. Главные цен­тры па­лом­ни­че­ст­ва у бе­ре­гов реки Ганг: Хар­двар, Ал­ла­ха­бад, Ва­ра­на­си, Са­гар и др.

Иллюстрация:

Ган­га. Скульп­ту­ра эпо­хи Гуп­тов. V век. На­цио­наль­ный му­зей (Нью-Де­ли). Архив БРЭ.

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