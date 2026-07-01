Ганев (болг. Ганев), Димитр Вербанов (09.11,1898, с. Градец, Сливенская обл. ‒ 20.04.1964, София)

Га́нев (болг. Ганев), Димитр Вербанов (09.11,1898, с. Градец, Сливен­ская обл. — 20.04.1964, София) — болгарский государственный и политический деятель. Родился в крестьянской семье, получил гимназическое образование , работал учителем (1921). С 1918 — член Союза рабочей социал-демократической молодежи Болгарии, с 1921 — Болгарской коммунистической партии. В 1923 участвовал в подготовке Сентябрьского восстания, направленного против режима А. Цанкова. В 1924—1925 — член Софийского районного комитета БКП, один из редакторов газеты «Новини». В 1925—1929 — член ЦК конституировавшихся легально Независимых рабочих профессиональных союзов (см. Независимые профсоюзы). В 1929—1935 вел революционную работу в Добрудже (Румыния), на территории которой проживала многочисленная болгарская диаспора . Входил в состав ЦК Румынской коммунистической партии (1934—1935). В 1935 арестован за революционную деятельность, до 1940 находился в заключении. В годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления. В феврале 1944 назначен руководителем Варненской партизанской оперативной зоны. Входил в состав делегации Отечественного фронта на переговорах о прекращении военных действий против Болгарии и возобновлении дипломатических отношений с СССР (см. Союз Советских Социалистических Республик). В период социалистического строитель­ства в Болгарии находился на ответственных партийных и государственных постах: заведующий отделом массовой работы при ЦК партии, посол Болгарии в Югославии и Румынии (1947—1948), министр внешней торговли (1948—1952), посол Болгарии в Чехословакии (1952—1954). В 1954 избран секретарем ЦК Болгарской коммунистической партии, в 1957 — членом Политбюро БКП, в 1958 — Председателем Президиума Народного собрания Болгарии. За заслуги перед Болгарией награжден 3 орденами Георгия Димитрова, орденом «Герой социалистического труда НРБ» (1958). Лит.: Ташев Т. Министрите на България 1879—1999. София, 1999. О. В. Лощакова.