ГАНЕЛИН РАФАИЛ ШОЛОМОВИЧ

ГАНЕЛИН РАФАИЛ ШОЛОМОВИЧ - российский ис­то­рик, член-корреспондент РАН (1991 год).

Окон­чил ис­то­рический факультет ЛГУ (1949 год), уче­ник Н.П. По­ле­ти­ки и Б.А. Ро­ма­но­ва. С 1955 года в Ле­нинградском от­де­ле­нии Института ис­то­рии АН СССР (ны­не Санкт-Пе­тербургский институт ис­то­рии РАН); ве­ду­щий на­учный со­труд­ник. Ав­тор тру­дов по ис­то­рии российских-американских от­но­ше­ний («Рос­сия и США. Очер­ки рус­ско-аме­ри­кан­ских от­но­ше­ний. 1914-1917», 1969 год; «Со­вет­ско-аме­ри­кан­ские от­но­ше­ния в кон­це 1917 - на­ча­ле 1918», 1975 год), ре­во­лю­ций 1905-1907 года и 1917 года, внутренней по­ли­ти­ки Рос­сии конца XIX - начала XX веков («С.Ю. Вит­те и его вре­мя», 1999 год, совместно с Б.В. Анань­и­чем; Пре­мия имени В.О. Клю­чев­ско­го ), советские исто­рические нау­ки («Со­вет­ские ис­то­ри­ки: о чем они го­во­ри­ли ме­ж­ду со­бой», 2004 год, и др.). Один из ав­то­ров тру­да «Кри­зис са­мо­дер­жа­вия в Рос­сии, 1895-1917» (1984 год). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке круп­ных до­ку­мен­таль­ных пуб­ли­ка­ций: «Со­вет ми­ни­ст­ров Рос­сий­ской им­пе­рии, 1905-1906 годы» (1990 год); «Ни­ко­лай II. Вос­по­ми­на­ния. Днев­ни­ки» (1994 год); «Со­вет ми­ни­ст­ров Рос­сий­ской им­пе­рии в го­ды Пер­вой ми­ро­вой вой­ны. Бу­ма­ги А.Н. Яхон­то­ва (За­пи­си за­се­да­ний и пе­ре­пис­ка)» (1999 год); «Ме­муа­ры гра­фа И.И. Тол­сто­го» (2002 год); «Из ар­хи­ва С.Ю. Вит­те. Вос­по­ми­на­ния» (т. 1-2, 2003 год) и др.

Сочинения:

Рос­сий­ское са­мо­дер­жа­вие в 1905 году. Ре­фор­мы и ре­во­лю­ция. СПб., 1991;

С.Ю. Вит­те - ме­муа­рист. СПб., 1994 (совместно с Б.В. Ана­ньи­чем);

Ос­нов­ные ис­точ­ни­ки по ис­то­рии Рос­сии кон­ца XIX - на­ча­ла XX веков. СПб., 2000 (совместно с С.В. Ку­ли­ко­вым);

Тар­ту­ское сту­ден­че­ст­во на по­ро­ге XX века. СПб., 2005.

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