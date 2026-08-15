ГАНЕЛИН РАФАИЛ ШОЛОМОВИЧ
ГАНЕЛИН РАФАИЛ ШОЛОМОВИЧ - российский историк, член-корреспондент РАН (1991 год).
Окончил исторический факультет ЛГУ (1949 год), ученик Н.П. Полетики и Б.А. Романова. С 1955 года в Ленинградском отделении Института истории АН СССР (ныне Санкт-Петербургский институт истории РАН); ведущий научный сотрудник. Автор трудов по истории российских-американских отношений («Россия и США. Очерки русско-американских отношений. 1914-1917», 1969 год; «Советско-американские отношения в конце 1917 - начале 1918», 1975 год), революций 1905-1907 года и 1917 года, внутренней политики России конца XIX - начала XX веков («С.Ю. Витте и его время», 1999 год, совместно с Б.В. Ананьичем; Премия имени В.О. Ключевского), советские исторические науки («Советские историки: о чем они говорили между собой», 2004 год, и др.). Один из авторов труда «Кризис самодержавия в России, 1895-1917» (1984 год). Участвовал в подготовке крупных документальных публикаций: «Совет министров Российской империи, 1905-1906 годы» (1990 год); «Николай II. Воспоминания. Дневники» (1994 год); «Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова (Записи заседаний и переписка)» (1999 год); «Мемуары графа И.И. Толстого» (2002 год); «Из архива С.Ю. Витте. Воспоминания» (т. 1-2, 2003 год) и др.
Сочинения:
Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция. СПб., 1991;
С.Ю. Витте - мемуарист. СПб., 1994 (совместно с Б.В. Ананьичем);
Основные источники по истории России конца XIX - начала XX веков. СПб., 2000 (совместно с С.В. Куликовым);
Тартуское студенчество на пороге XX века. СПб., 2005.
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