Ганецкий, Якуб (наст. имя Яков Станиславович Фюрстенберг) (15.03.1879, Варшава ‒ 26.11.1937, Москва)

Гане́цкий, Якуб (наст. имя Яков Станиславович Фюрстенберг) (15.03.1879, Варшава — 26.11.1937, Москва) — польский и русский революционер, советский государ­ственный деятель. В 1896 вошел в Социал-демократию Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). С 1901 учился в Германии на естественных факультетах университетов. В 1902 арестован в Берлине за распространение нелегальной литературы и выслан из Пруссии. Активный участник Революции 1905—1907 в Варшаве, тесно сотрудничал с Ф. Э. Дзержинским. Член Главного правления СДКПиЛ в 1903—1909. Участник IV съезда РСДРП (см. Российская социал-демократическая рабочая партия), в 1906. В 1906 один из организаторов побега из тюрьмы Р. Люксембург и Я. Тышки. Подвергался аресту в 1906 и 1907, из ссылки дважды бежал. С 1908 — член ЦК РСДРП. С 1914 — один из лидеров левого крыла СДКПиЛ, большевик, с 1915 — член загранколлегии ЦК СДКПиЛ. Подписал манифест Циммервальдской конференции 1915, на которой не смог присутствовать. Г. был сотрудником созданного А. Парвусом «Института по изучению причин и последствий мировой войны» (Дания). С 1915 — директор фирмы «Хандельсог экспорт — компагниет астиеселскаб», акционером которой был Парвус, а также фирмы «Фабиан Клингслянд». В январе 1917 выслан из Дании, жил в Швеции. Пользуясь своими международными связями, участвовал в организации освобождения В. И. Ленина в 1914 из заключения в Австро-Венгрии и приезда его в Россию в 1917. Подозревался в финансировании большевиков через фирмы, в которых работал. С апреля 1917 член загранбюро ЦК большевиков. В августе 1917 — участник 3-й Циммервальдской конференции в Стокгольме. С ноября 1917 — член коллегии Наркомата финансов, комиссар и с декабря управляющий Государственным банком РСФСР (см. Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика). Участвовал в переговорах о заключении Брестского мира 1918, Рижского мира 1921, подписании Карсского договора 1921. В 1920—1922 — торгпред в Латвии. Делегат 8 съезда РКП(б). В 1920 и 1923—1930 — член коллегии наркомата внешней торговли, в 1921—1923 — наркомата иностранных дел. В 1930—1935 состоял членом Президиума ВСНХ РСФСР. В 1932—1934 — член коллегии наркомата просвещения. В 1935—1936 — начальник Управления цирков и парков культуры и отдыха Москонцерта. В 1935—1937 — директор Музея Революции в Москве. Расстрелян.

Соч.: Ф. Дзержинский. Жизнь и деятельность. М., 1926.

Лит.: Деятели Союза Советских Социалистических республик и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии. М., 1989; Попова С. С. Между двумя переворотами. Документальные свидетельства о событиях лета 1917 года в Петрограде (по французским и российским архивным источникам). М., 2010; След­ственное дело большевиков. М., 2012; Соболев Г. Л. Тайный союзник. Русская революция и Германия. СПб., 2009; Шубин А. В. Великая россий­ская революция: от Февраля к Октяб­рю 1917 г. М., 2014. А. В. Шубин.