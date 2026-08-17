ГАНДЖУР И ДАНДЖУР

ГАНДЖУР И ДАНДЖУР (ти­бетское: bka’- ‘gyur - пе­ре­во­ды Сло­ва Буд­ды; bstan- ‘gyur - пе­ре­во­ды ком­мен­та­ри­ев к Сло­ву Буд­ды; другое на­пи­са­ние и про­из­но­ше­ние - Кан­гь­юр и Тен­гь­юр; Кан­жур и Тан­жур) - самые крупные канонические собрания буддийских текстов в переводах с санскрита на тибетском языке.

Про­цесс пе­ре­во­да ини­ции­ро­вал и ор­га­ни­зо­вал буд­дий­ский мыс­ли­тель Шан­та­рак­ши­та (VIII век), под­дер­жан­ный ца­рём Три­сонг Де­цэ­ном. Как пра­ви­ло, тек­сты пе­ре­во­ди­лись ин­до-буд­дий­ски­ми учё­ны­ми (пан­ди­та) и спе­ци­аль­но под­го­тов­лен­ны­ми ти­бетскими мо­на­ха­ми (од­но­вре­мен­но соз­да­ва­лись лек­си­ко­гра­фические сло­ва­ри-спра­воч­ни­ки, в ко­то­рых ус­та­нав­ли­ва­лись поч­ти од­но­знач­ные со­от­вет­ст­вия ме­ж­ду санскриптскими и ти­бетскими тер­ми­на­ми, по­ня­тия­ми и ка­те­го­рия­ми). С об­ра­зо­ва­ни­ем но­вых школ ти­бетского буд­диз­ма в XI веке и в свя­зи с кри­тическим от­но­шени­ем к пе­ре­во­дам, сде­лан­ным в «ста­рой» шко­ле ньин­гма, часть тек­стов, вы­зы­вав­ших со­мне­ние, от­верг­ну­та, а часть пе­ре­смот­ре­на и от­ре­дак­ти­ро­ва­на. Од­ним из пер­вых ре­дак­то­ров, сис­тем­но упо­ря­до­чив­ших со­б­ра­ние хра­нив­ших­ся в раз­ных мо­на­сты­рях ру­ко­пи­сей, был Бу­дон (1290-1364 годы). В Ганд­жур, ко­то­рый фор­ми­ро­вал­ся с VIII по XIII века, во­шли не толь­ко об­нов­лён­ные, но и но­вые пе­ре­во­ды тек­стов, со­дер­жа­щие Сло­во Буд­ды, - сут­ры и тан­тры, в Данд­жур - ком­мен­та­рии к ним (то­же пре­имущественно в пе­ре­во­де с сан­ск­ри­та, хо­тя отдельные про­из­ве­де­ния пе­ре­во­ди­лись с китайских и других язы­ков), а так­же ори­ги­наль­ные со­чи­не­ния ти­бетских ав­то­ров VIII-IX веков. Сре­ди тек­стов, пе­ре­ве­дён­ных с сан­ск­ри­та, име­ют­ся и не­буд­дий­ские, например по­эма «Об­ла­ко-вест­ник» Ка­ли­да­сы. Со­би­ра­ние и ре­дак­ти­ро­ва­ние Дан­джу­ра в основном за­вер­ши­лось в XIV веке.

Тек­сты вы­ре­за­лись на дос­ках и пе­ча­та­лись кси­ло­гра­фическим спо­со­бом. Из­вест­ны несколько ва­ри­ан­тов из­да­ний Ганджур и Данджур: Чоне, Дер­ге, Пе­кин­ское (осу­ще­ст­вле­но в 1410 году), Нар­тан­ское и не­за­вер­шён­ное Лхас­ское, раз­ли­чаю­щие­ся по ко­ли­че­ст­ву ка­но­ническому про­из­ве­де­ний (от 1083 до 1108 годов для Ганд­жу­ра и от 3458 до 3686 годов для Данд­жу­ра) и чис­лу то­мов (от 92 до 108 годов для Ганд­жу­ра и 225 года для Данд­жу­ра). В XVII веке за­вер­шил­ся пе­ре­вод Ганд­жу­ра с ти­бет­ско­го на монгольском язык. Бо­лее сот­ни то­мов это­го со­б­ра­ния, при­об­ре­тён­ных в XIX веке, хра­нят­ся в Санкт-Пе­тербургском университете; 60 то­мов на­хо­дят­ся в других мес­тах (большая часть - в Улан-Ба­то­ре).

В начале XXI века соз­да­ют­ся элек­трон­ные вер­сии Ганджур и Данджур. Су­ще­ст­ву­ет элек­трон­ная вер­сия из­да­ния Дер­ге, го­то­вят­ся вер­сии и других из­да­ний, в том числе и ка­но­нические со­б­ра­ния ньин­гмы.

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