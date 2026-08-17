ГАНДЖУР И ДАНДЖУР
ГАНДЖУР И ДАНДЖУР (тибетское: bka’- ‘gyur - переводы Слова Будды; bstan- ‘gyur - переводы комментариев к Слову Будды; другое написание и произношение - Кангьюр и Тенгьюр; Канжур и Танжур) - самые крупные канонические собрания буддийских текстов в переводах с санскрита на тибетском языке.
Процесс перевода инициировал и организовал буддийский мыслитель Шантаракшита (VIII век), поддержанный царём Трисонг Децэном. Как правило, тексты переводились индо-буддийскими учёными (пандита) и специально подготовленными тибетскими монахами (одновременно создавались лексикографические словари-справочники, в которых устанавливались почти однозначные соответствия между санскриптскими и тибетскими терминами, понятиями и категориями). С образованием новых школ тибетского буддизма в XI веке и в связи с критическим отношением к переводам, сделанным в «старой» школе ньингма, часть текстов, вызывавших сомнение, отвергнута, а часть пересмотрена и отредактирована. Одним из первых редакторов, системно упорядочивших собрание хранившихся в разных монастырях рукописей, был Будон (1290-1364 годы). В Ганджур, который формировался с VIII по XIII века, вошли не только обновлённые, но и новые переводы текстов, содержащие Слово Будды, - сутры и тантры, в Данджур - комментарии к ним (тоже преимущественно в переводе с санскрита, хотя отдельные произведения переводились с китайских и других языков), а также оригинальные сочинения тибетских авторов VIII-IX веков. Среди текстов, переведённых с санскрита, имеются и небуддийские, например поэма «Облако-вестник» Калидасы. Собирание и редактирование Данджура в основном завершилось в XIV веке.
Тексты вырезались на досках и печатались ксилографическим способом. Известны несколько вариантов изданий Ганджур и Данджур: Чоне, Дерге, Пекинское (осуществлено в 1410 году), Нартанское и незавершённое Лхасское, различающиеся по количеству каноническому произведений (от 1083 до 1108 годов для Ганджура и от 3458 до 3686 годов для Данджура) и числу томов (от 92 до 108 годов для Ганджура и 225 года для Данджура). В XVII веке завершился перевод Ганджура с тибетского на монгольском язык. Более сотни томов этого собрания, приобретённых в XIX веке, хранятся в Санкт-Петербургском университете; 60 томов находятся в других местах (большая часть - в Улан-Баторе).
В начале XXI века создаются электронные версии Ганджур и Данджур. Существует электронная версия издания Дерге, готовятся версии и других изданий, в том числе и канонические собрания ньингмы.