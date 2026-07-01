ГАНДЖА (ГОРОД В АЗЕРБАЙДЖАНЕ)

ГАНДЖА - город на западе Азербайджана.

В 1804-1918 годы Ели­са­вет­поль (по имени жены императора Александра I Елизаветы Алексеевны), в 1918-1935 годы Гянд­жа, в 1935-1989 годы Ки­ро­ва­бад (в память о С.М. Кирове). Население 304,5 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен у под­но­жия гор Ма­ло­го Кав­ка­за, на реке Гянд­жа­чай (бас­сейн Ку­ры), к за­па­ду от Ба­ку. Железно-дорожная стан­ция. Аэ­ро­порт.

Ганджа впер­вые упо­мя­ну­та в письмьменных ис­точ­ни­ках в 836 году (или 844 году), пер­во­на­чаль­но на­хо­ди­лась в 6,5 км к вос­то­ку от современного го­ро­да. С 970-х годов сто­ли­ца государства Шед­да­ди­дов, по­стро­ив­ших здесь в 1063 году кре­пость. В 1075 году го­род за­хва­чен сель­джу­ка­ми, за­тем был сто­ли­цей азербайджанских ата­бе­ков, цен­тром области Ар­ран; здесь вы­пус­ка­лась собственная мо­не­та, был центр про­изводства шёл­ка, тор­гов­ли, са­до­вод­ст­ва. В 1139 году раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем. В 1221 году Ганджа от­ку­пи­лась от мон­го­лов , но в 1235 году, по­сле вос­ста­ния 1231 года, бы­ла раз­ру­ше­на ими. В XVI-XVII веках центр бег­ляр­бек­ст­ва в со­ста­ве государства Се­фе­ви­дов, в 1587-1606 годы го­род за­хва­чен Ос­ман­ской им­пе­ри­ей , в 1606 году взят иранским ша­хом Аб­ба­сом I и пе­ре­не­сён на но­вое ме­сто. В середине XVII века в Гандже про­жи­ва­ло около 40 тысяч человек. В 1725 году Ганджа за­хва­че­на Ос­ман­ской им­пе­ри­ей, в 1734 году её оса­дил и взял На­дир-шах. С 1747 года центр Гянд­жин­ско­го хан­ст­ва . В 1804 году го­род взят российскими вой­ска­ми; офи­ци­аль­но при­сое­ди­нён к Российской им­пе­рии со­глас­но Гю­ли­стан­ско­му ми­ру 1813 года. 13.09.1826 года близ Ганджи русские вой­ска раз­гро­ми­ли иранскую ар­мию. С 1868 года центр Ели­са­вет­поль­ской губернии. В 1883 году Ганджа со­еди­не­на железно-дорожными ли­ния­ми с Ба­ку, Тиф­ли­сом (ны­не Тби­ли­си) и Ба­ту­мом. В начале XX века в городе име­лась круп­ная армянская об­щи­на (около 1/3 населения). В советскую эпо­ху - один из важ­ней­ших промышленных и куль­тур­ных цен­тров Азер­бай­джа­на. Пер­во­на­чаль­ное название го­ро­да вос­ста­нов­ле­но в 1989 году.

Со­хра­ни­лись ос­тат­ки кре­по­ст­ных стен с баш­ня­ми, мос­тов, мав­зо­лей Джо­мард Гас­са­ба (XII век), руи­ны хан­ско­го двор­ца (XV век). Сре­ди по­стро­ек XVI-XX веков: ос­тат­ки мав­зо­лея по­эта Ха­нах­мед-ха­на (1592 год), пе­ре­кры­тая ку­по­лом Джу­ма-ме­четь («Шах Аб­бас»; 1606 год, зод­чий Шейх Ба­ха ад-Дин; ми­на­ре­ты - 1796 год, пе­ре­строе­ны в XIX веке), ме­четь Зер­ра­би (XVII век, ны­не Те­атр по­эзии Ни­за­ми), ка­ра­ван-са­рай (XVII век, зод­чий Шейх Ба­ха ад-Дин), ку­поль­ные до­ма XVII-XVIII веков, армянская церковь (XVIII век, ны­не Фи­лар­мо­ния), ме­че­ти и мав­зо­леи XVIII-XIX веков, зда­ние Дра­ма­тического те­ат­ра (XIX век), русская церковь (1895 год), дом ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра (1908 год, ны­не Сельско-хозяйственная ака­де­мия). Па­мят­ни­ки уро­жен­цам Ганджи - Ни­за­ми Гянд­же­ви (1946 год, скульп­тор Ф. Аб­ду­рах­ма­нов), Мех­се­ти Гянд­же­ви (1982 год), Г. Алие­ву (2004 год) и др. Университет (1938 год), Азербайджанский тех­но­ло­гический университет (1970 год), от­де­ле­ние Азербайджанского государственного педагогического университета и др. Му­зеи: крае­ведческий, средне-вековой азербайджанской ми­ниа­тю­ры, Ни­за­ми Гянд­же­ви, Мех­се­ти Гянд­же­ви, Н. Ба­ра­та­шви­ли. Кар­тин­ная га­ле­рея «Ни­за­ми». Те­ат­ры: дра­ма­ти­че­ский, ку­коль­ный. Фут­боль­ный клуб «Гянд­жа» (ра­нее «Кя­паз») - 2-крат­ный чем­пи­он Азер­байд­жа­на (1997-1998 и 1998-1999 годы).

Ганджа - вто­рой по­сле Ба­ку промышленный центр Азер­бай­джа­на; дей­ст­ву­ют около 80 пред­при­ятий (середина 2000-х годов). Круп­ней­шие за­во­ды: по об­работ­ке цвет­ных ме­тал­лов, гли­но­зём­ный, при­бо­ро­строи­тель­ный. Сре­ди пред­при­ятий лёг­кой промышленности вы­де­ля­ют­ся хлоп­ко­очи­сти­тель­ный, тек­стиль­ный и ков­ро­во-су­кон­ный (ма­шин­ное про­изводство шер­стя­ных ков­ров) ком­би­на­ты. Ав­то­мо­биль­ный за­вод (с 2006 года - сбор­ка ма­ло­тон­наж­ных гру­зо­ви­ков и лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей из им­порт­ных ма­ши­но­ком­плек­тов). Фар­фо­ро­вый за­вод, ме­бель­ная фаб­ри­ка, пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (в том числе ви­но­дельческий за­вод).

В 6 км от современного го­ро­да на­хо­дит­ся го­ро­ди­ще Ганджа (площадь 250 га), древ­ней­шая часть - на пра­вом бе­ре­гу реки Гянд­жа­чай, ле­во­береж­ная не бы­ла гус­то­на­се­лён­ной и воз­ник­ла в 12 веке. Ис­сле­до­ва­лось российскими и азербайджанскими ар­хео­ло­га­ми: Э. Рес­ле­ром (1899 год), Е.Р. Ха­да­ри­ным (1935-1937 годы), И. Джа­фар­за­де (1938-1940 годы), Д. Ха­ли­ло­вым (1981-1982 годы), Р. Ах­ме­до­вым (с 1984 года). Изу­че­ны жи­ли­ще с оча­гом, ули­ца с ке­ра­мическим во­до­про­во­дом, ме­четь с ку­по­лом и уг­ло­вой по­лу­круг­лой баш­ней. Ха­рак­тер­на сме­шан­ная клад­ка из кир­пи­ча и кам­ня. Гла­зу­ро­ван­ная и фа­ян­со­вая по­су­да, крас­но­гли­ня­ная ке­ра­ми­ка со штам­по­ван­ным сю­жет­ным де­ко­ром и сти­лизо­ван­ны­ми над­пи­ся­ми, сфе­ро­ко­ну­сы, ке­ра­мич. све­тиль­ни­ки, цвет­ные по­лив­ные из­раз­цы, гли­ня­ная гла­зу­ро­ван­ная го­ло­ва бы­ка, брон­зо­вая скульп­тур­ка бер­ку­та и др. На тер­ри­то­рии го­ро­ди­ща рас­по­ло­же­на часть ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­вед­ни­ка «Гянд­жа»: ан­самбль Имам­за­де или Гёй-Имам (мав­зо­лей с мно­го­цвет­ной ке­ра­мической об­ли­цов­кой, конец XIV - начало XV веков, об­стро­ен­ной в XVII веке ме­че­тя­ми и не­боль­ши­ми гроб­ни­ца­ми). Мав­зо­лей Ни­за­ми (1947 год, ар­хи­тек­то­ры А. Сар­ки­сов, И. Ва­ху­тин) и др.

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