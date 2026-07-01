ГАНДЖА (ГОРОД В АЗЕРБАЙДЖАНЕ)
ГАНДЖА - город на западе Азербайджана.
В 1804-1918 годы Елисаветполь (по имени жены императора Александра I Елизаветы Алексеевны), в 1918-1935 годы Гянджа, в 1935-1989 годы Кировабад (в память о С.М. Кирове). Население 304,5 тысяч человек (2007 год). Расположен у подножия гор Малого Кавказа, на реке Гянджачай (бассейн Куры), к западу от Баку. Железно-дорожная станция. Аэропорт.
Ганджа впервые упомянута в письмьменных источниках в 836 году (или 844 году), первоначально находилась в 6,5 км к востоку от современного города. С 970-х годов столица государства Шеддадидов, построивших здесь в 1063 году крепость. В 1075 году город захвачен сельджуками, затем был столицей азербайджанских атабеков, центром области Арран; здесь выпускалась собственная монета, был центр производства шёлка, торговли, садоводства. В 1139 году разрушен землетрясением. В 1221 году Ганджа откупилась от монголов, но в 1235 году, после восстания 1231 года, была разрушена ими. В XVI-XVII веках центр беглярбекства в составе государства Сефевидов, в 1587-1606 годы город захвачен Османской империей, в 1606 году взят иранским шахом Аббасом I и перенесён на новое место. В середине XVII века в Гандже проживало около 40 тысяч человек. В 1725 году Ганджа захвачена Османской империей, в 1734 году её осадил и взял Надир-шах. С 1747 года центр Гянджинского ханства. В 1804 году город взят российскими войсками; официально присоединён к Российской империи согласно Гюлистанскому миру 1813 года. 13.09.1826 года близ Ганджи русские войска разгромили иранскую армию. С 1868 года центр Елисаветпольской губернии. В 1883 году Ганджа соединена железно-дорожными линиями с Баку, Тифлисом (ныне Тбилиси) и Батумом. В начале XX века в городе имелась крупная армянская община (около 1/3 населения). В советскую эпоху - один из важнейших промышленных и культурных центров Азербайджана. Первоначальное название города восстановлено в 1989 году.
Сохранились остатки крепостных стен с башнями, мостов, мавзолей Джомард Гассаба (XII век), руины ханского дворца (XV век). Среди построек XVI-XX веков: остатки мавзолея поэта Ханахмед-хана (1592 год), перекрытая куполом Джума-мечеть («Шах Аббас»; 1606 год, зодчий Шейх Баха ад-Дин; минареты - 1796 год, перестроены в XIX веке), мечеть Зерраби (XVII век, ныне Театр поэзии Низами), караван-сарай (XVII век, зодчий Шейх Баха ад-Дин), купольные дома XVII-XVIII веков, армянская церковь (XVIII век, ныне Филармония), мечети и мавзолеи XVIII-XIX веков, здание Драматического театра (XIX век), русская церковь (1895 год), дом генерал-губернатора (1908 год, ныне Сельско-хозяйственная академия). Памятники уроженцам Ганджи - Низами Гянджеви (1946 год, скульптор Ф. Абдурахманов), Мехсети Гянджеви (1982 год), Г. Алиеву (2004 год) и др. Университет (1938 год), Азербайджанский технологический университет (1970 год), отделение Азербайджанского государственного педагогического университета и др. Музеи: краеведческий, средне-вековой азербайджанской миниатюры, Низами Гянджеви, Мехсети Гянджеви, Н. Бараташвили. Картинная галерея «Низами». Театры: драматический, кукольный. Футбольный клуб «Гянджа» (ранее «Кяпаз») - 2-кратный чемпион Азербайджана (1997-1998 и 1998-1999 годы).
Ганджа - второй после Баку промышленный центр Азербайджана; действуют около 80 предприятий (середина 2000-х годов). Крупнейшие заводы: по обработке цветных металлов, глинозёмный, приборостроительный. Среди предприятий лёгкой промышленности выделяются хлопкоочистительный, текстильный и коврово-суконный (машинное производство шерстяных ковров) комбинаты. Автомобильный завод (с 2006 года - сборка малотоннажных грузовиков и легковых автомобилей из импортных машинокомплектов). Фарфоровый завод, мебельная фабрика, предприятия пищевой промышленности (в том числе винодельческий завод).
В 6 км от современного города находится городище Ганджа (площадь 250 га), древнейшая часть - на правом берегу реки Гянджачай, левобережная не была густонаселённой и возникла в 12 веке. Исследовалось российскими и азербайджанскими археологами: Э. Реслером (1899 год), Е.Р. Хадариным (1935-1937 годы), И. Джафарзаде (1938-1940 годы), Д. Халиловым (1981-1982 годы), Р. Ахмедовым (с 1984 года). Изучены жилище с очагом, улица с керамическим водопроводом, мечеть с куполом и угловой полукруглой башней. Характерна смешанная кладка из кирпича и камня. Глазурованная и фаянсовая посуда, красноглиняная керамика со штампованным сюжетным декором и стилизованными надписями, сфероконусы, керамич. светильники, цветные поливные изразцы, глиняная глазурованная голова быка, бронзовая скульптурка беркута и др. На территории городища расположена часть историко-культурного заповедника «Гянджа»: ансамбль Имамзаде или Гёй-Имам (мавзолей с многоцветной керамической облицовкой, конец XIV - начало XV веков, обстроенной в XVII веке мечетями и небольшими гробницами). Мавзолей Низами (1947 год, архитекторы А. Саркисов, И. Вахутин) и др.