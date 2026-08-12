В закладки
ГАНДЗАК
ГАНДЗАК - древний город в области Атропатена к югу от озера Урмия (ныне северо-западный Иран).
Возник в I тысячелетии до нашей эры, был известен как крупный торгово-ремесленный центр, пункт транзитной торговли. В первые века нашей эры Гандзак обрёл большую религиозно-культурную значимость: здесь находился крупный зороастрийский храм. По мнению ряда исследователей, в Гандзаке в эпоху Сасанидов были кодифицированы зороастрийские священные тексты (смотрите Авеста). Город был разрушен в 622 году византийцами в ходе войны с Ираном.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
281