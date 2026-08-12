ГАНДЗАК

ГАНДЗАК - древ­ний го­род в об­лас­ти Атро­па­те­на к югу от озера Ур­мия (ныне северо-западный Иран).

Воз­ник в I тысячелетии до нашей эры, был из­вес­тен как круп­ный тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр, пункт тран­зит­ной тор­гов­ли. В пер­вые ве­ка на­шей эры Гандзак об­рёл боль­шую ре­ли­ги­оз­но-куль­тур­ную зна­чи­мость: здесь на­хо­дил­ся круп­ный зо­роа­ст­рий­ский храм. По мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, в Гандзаке в эпо­ху Са­сани­дов бы­ли ко­ди­фи­ци­ро­ва­ны зо­ро­аст­рий­ские свя­щен­ные тек­сты (смотрите Аве­ста ). Го­род был раз­ру­шен в 622 году ви­зан­тий­ца­ми в хо­де вой­ны с Ира­ном.

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