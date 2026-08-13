Ганди, Раджив (20.08.1944, Бомбей, ныне Мумбай ‒ 21.05.1991, Шри-Перумбудур)

Га́нди, Раджив (20.08.1944, Бомбей, ныне Мумбай — 21.05.1991, Шри-Перумбудур) — государственный и политический деятель Индии. Старший сын И. Ганди, внук Дж. Неру. Получил образование в Индии и Великобритании (Имперский колледж, Кембриджский университет, 1965). По профессии инженер-механик. По окончании в 1968 Делийского летного клуба работал пилотом авиакомпании «Indian Airlines». В политику пришел в 1980, после гибели брата Санджая Ганди. С 1981 — член парламента, с 1983 — генеральный секретарь, c 1984 — председатель партии Индийский национальный конгресс (ИНК[И]). В 1984, после гибели матери от рук террористов, сменил ее на посту премьер-министра. Проводил курс на развитие «экономического федерализма», либерализацию экономики, внедрение высоких технологий, модернизацию индийского общества. В 1985 в целях стабилизации политической ситуации в Южн. Азии подписал серию компромиссных соглашений с представителями сепаратистских сил в Джамму и Кашмире, Ассаме, Пенджабе, Тамилнаде. В 1987 направил индийский миротворческий контингент в Шри-Ланку для урегулирования сингало-тамильского конфликта. После поражения на выборах в 1989 оставил пост премьер-министра. В ходе предвыборной кампании 1991 пал жертвой террористического акта, организованного тамильскими сепаратистами. День гибели Г. (21 мая) объявлен в Индии днем борьбы с терроризмом. Вдова Р. Г., Соня Ганди, уроженка Италии, в 1998 возглавила ИНК, его дочь Приянка Ганди и сын Рахул Ганди также играют заметную роль в этой партии.

Лит.: Верма Ш. Портрет Р. Ганди. М., 1988. В. П. Кашин.