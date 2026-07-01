ГАНДИ Раджив

Индийский общественный и политический деятель. Сын И. Ганди . Был профессиональным летчиком, но после гибели в 1980 г. брата Санджая, считавшегося её преемником, занялся политикой. Возглавил молодежную организацию Индийского национального конгресса (ИНК) , был избран в парламент и в 1983 г. стал Генеральным секретарем ИНК. После гибели И. Ганди стал премьер-министром Индии (1984-1989 гг.). При нем сохранялась коррупция и бедность, но начались преобразования по освобождению экономики от бюрократического контроля. Р. Ганди достиг успехов в технологической модернизации промышленности и информационных технологий. Пытался силой примирить враждующие народности тамилов и ланкийцев в соседней республике Шри-Ланка. Это вызвало протесты со стороны индийских тамилов. Политика Ганди вызывала противоречивое отношение в стране, она способствовала развитию бизнеса, но больно ударила по бедноте. В ноябре 1989 г. ИНК проиграл выборы. Ганди сохранил депутатское место и возглавил оппозицию . ИНК вел активную предвыборную кампанию, стремясь вернуться к власти. Ганди ездил по стране. На одном из митингов к нему подошла фанатичка из организации «Тигры Тамил-илама» и взорвала висевшую на ней бомбу. Раджив и десятки окружающих людей погибли на месте. Ошеломленная страна проголосовала за осиротевший ИНК.

Автор статьи: Шубин А.В.