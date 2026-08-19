Ганди, Мохандас Карамчанд (Махатма Ганди) (02.10.1869, Порбандар ‒ 30.01.1948, Дели)

Га́нди, Моха́ндас Карамча́нд (Маха́тма Ганди) (02.10.1869, Порбандар — 30.01.1948, Дели) — один из главных лидеров движения народов Индии за независимость от Британской империи, основоположник идеологии гандизма. Родился в семье главного министра гуджаратского княжества Порбандар. Принадлежал к касте торговцев — банья. Воспитывался в условиях строгого соблюдения обычаев индуистской религии (см. Индуизм) и принципов аскетизма, что наложило яркий отпечаток на его мировоззрение. В 1888—1891 получил юридическое образование в Лондонском университетском колледже. До 1893 занимался адвокатской практикой в Бомбее (ныне Мумбай). В 1893—1914 служил юрисконсультом гуджаратской торговой фирмы в Южн. Африке. Здесь впервые проявил себя как политический деятель. В 1894 основал Индийский конгресс Наталя, который развернул борьбу против расовой дискриминации местного индийского населения; в 1906—1913 руководил борьбой индийцев Трансвааля за признание их гражданских прав. В южноафриканский период жизни, познакомившись с учением Л. Н. Толстого и опираясь на принцип ахимсы (санскр. «непричинение зла всему живому»), Г. выработал тактику мирного, ненасильственного сопротивления, названную им сатьяграха (санскр. «упорство в истине»).

По возвращении на родину в январе 1915 основал центр обучения сатьяграхе (Сабармати-ашрам) и организовал серию местных кампаний гражданского неповиновения. Г. и его последователи выступали на митингах с призывами к борьбе против британского господства с использованием ненасильственных форм. Г. осуждал также классовую борьбу и проповедовал разрешение социальных конфликтов через арбитраж, исходя из «принципа опеки». С 1920 стал ключевой фигурой в Индийском национальном конгрессе (ИНК). Под руководством Г. ИНК превратился из организации политической элиты Британской Индии в массовую демократическую партию. В августе 1920 возглавил общенациональную кампанию граждан­ского неповиновения. Ее программа предусматривала отказ от титулов и почетных должностей, бойкот судов, законодательных органов и прекращение службы в британских колониальных учреждениях. Формами протеста были массовые митинги, демонстрации, пикеты. После того как в феврале 1922 в Чаури-Чаура толпа крестьян сожгла полицейский участок, Г. заявил о прекращении кампании, вышедшей за рамки ненасилия. Обвиненный в организации беспорядков, Г. в марте 1922 был арестован и приговорен к 6 годам тюремного заключения, однако в декабре 1924 по состоянию здоровья выпущен на свободу. На несколько лет Г. отошел от антиколониальной борьбы и сосредоточил свои усилия на борьбе за ликвидацию института «неприкасаемых», за обеспечение единства индусов и мусульман, за создание национальных школ. Идеализируя патриархальные отношения и проповедуя исключительность исторического развития Индии, Г. выступал за возрождение крестьянской общины, деревенского ремесла, кустарной промышленности на основе повсеместного введения ручного прядения и ткачества, в которых видел не только средство облегчения положения широких слоев населения, но и возможность освободить индийскую экономику от иностранной зависимости и сохранить культурные традиции.

С началом нового подъема антиколониальной борьбы в Индии в конце 1920-х в связи с отказом Великобритании предоставить Индии статус доминиона, как того требовал ИНК, Г. вернулся к политической деятельности и организовал 2-ю общенацио­нальную акцию неповиновения. 12 марта — 6 апреля 1930 он возглавил «соляной поход», в рамках которого сотни тысяч индийцев двинулись к берегу Аравийского моря и стали выпаривать соль, протестуя тем самым против соляной монополии, установленной британскими колониальными властями. За организацию «соляного похода» Ганди был арестован и почти год провел в тюрьме.

В марте 1931 Г. подписал соглашение с британскими властями, по которому приостанавливал акции протеста в обмен на освобожденеи арестованных членов ИНК и определенные экономические уступки деловым кругам Индии. В том же году он представлял ИНК в Лондоне на 2-й конференции Круглого стола по общинно-религиозному вопросу. В январе 1932 — марте 1934 Г. руководил кампанией гражданского неповиновения в форме индивидуальной сатьяграхи, неоднократно объявлял голодовки. В 1934 он вышел из ИНК, обвинив его ведущих деятелей в том, что они рассматривают ненасилие лишь как средство политической борьбы, а не как главный принцип общественной жизни. Однако, несмотря на разрыв с ИНК, Г. оставался одним из его фактических лидеров до конца жизни. Во 2-й половине 1930-х он занимался проблемами индийской деревни (создание системы деревенского самоуправления) и улучшением положения «неприкасаемых».

В 1942, во время Второй мировой войны, Г. выдвинул в отношении британских колонизаторов лозунг: «Вон из Индии!», мотивируя это тем, что только независимая Индия сможет оказать сопротивление японской агрессии. В том же году Г. был арестован и находился в тюрьме до 1944. В 1947 выступил против раздела Британской Индии на Индийский Союз и Пакистан по религиозно-общинному принципу. С риском для жизни Г. посещал места кровопролитных столкновений индусов и мусульман и призывал их к мирному сосуществованию. Был убит членом индусской организации Хинду Маха Сабха, недовольной выступлениями Г. в защиту мусульманского меньшиства в Индии.

Ставя перед индийцами цель поэтапного и постепенного продвижения к независимости, Г. считал, что это достижимо лишь при условии объединения всех социальных, кастовых, этнических и конфессиональных групп и партийных сил под единым руководством наиболее авторитетной и представительной общеиндийской организации — ИНК. В сатьяграхе, сочетавшей активную оппозицию колониальному режиму с ненасилием, Г. видел универсальную форму национальной и социальной консолидации индийского общества. Проповедуя ахимсу, Г. принял обет брахмачари (воздержания от мирских соблазнов и искушений) и вел аскетический образ жизни. Он был убежден, что политический и духовный лидер должен быть нравственно-этическим ориентиром общества. Образ праведного наставника-мудреца, традиционно харизматический в Индии, возвышал Г. над другими политиками. Его называли Махатмой (санскр. «Великая душа»), Бапу (санскр. «Отец»).

Соч.: The Collected Works. 100 Vols. New Delhi, 1958—1994; Переписка Л. Н. Толстого с М. К. Ганди / Публ. А. Сергеенко // Литературное наследство. Т. 37/38. Кн. II. М., 1939; Моя жизнь. М., 1959. Ист.: Sharma J. S. Mahatma Gandhi. А Descriptive Bibliography. 2nd ed. New Delhi, 1968.

Лит.: Роман Р. Махатма Ганди. Л., 1924; Fischer L. The Life of Mahatma Gandhi. London, 1951; Tendulkar D. G. Mahatma. Life of М. К. Gandhi. 8 Vols. Bombay, 1951—1954; Намбудирипад Е. М. Махатма Ганди и гандизм. М., 1960; Комаров Э. Н., Литман А. Д. Мировоззрение М. К. Ганди. М., 1969; Мартышин О. В. Политиче­ские взгляды М. К. Ганди. М., 1970; Nanda В. R. Three Statesmen. Gokhale, Gandhi and Nehru. New Delhi, 2004; Lelyveld J. Great Soul: Mahatma Gandhi and His Struggle with India. New York, 2012. В. П. Кашин.