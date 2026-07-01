ГАНДИ Мохандас Карамчанд (Махатма)

Индийский общественный и политический деятель.

Родившись в элитарной купеческой семье в Гуджарате, воспитывался в строгих индуистских традициях. Получив юридическое образование в Великобритании , Ганди работал адвокатом в Бомбее, а в 1893 г. был приглашен на пост юрисконсульта гуджаратской торговой кампании в Южной Африке. Здесь он впервые столкнулся с тяжелым положением своих соотечественников. Ганди опубликовал в Индии “Зеленую книгу”, в которой рассказал о тяжелом положении индусов в Южной Африке. Имя Ганди юриста стало известным, он подвергся нападению белых в Южной Африке. В дело об избиении Ганди был вовлечен даже министр колоний, виновные были привлечены к ответственности. Когда в 1899 г. началась англо-бурская война, Ганди возглавил санитарный отряд, получил золотую медаль за храбрость. Свой долг он видел в облегчении страданий раненых. Этот же опыт был повторен и в 1906 г., во время восстания зулусов. Жестокости британцев при его подавлении подорвали веру Ганди в ценности западной цивилизации.

В 1904 г. Ганди создал общину “Феникс” под Дурбаном, жители которой вместе обрабатывали землю и выпускали известную по всей стране газету “Индийское мнение”. В 1907 г. положение индусов в Южной Африке серьезно осложнилось. Власти планировали введение закона о регистрации, ставившего “цветных” в унизительное положение. Ганди решил организовать ненасильственное сопротивление - сатьяграху (упорство в истине) - неповиновение и саботаж. В январе 1908 г. под руководством Ганди начинается кампания митингов, забастовок, бойкота англичан. За эти действия Ганди был арестован. После выхода из тюрьмы в 1909 г. он продолжает переговоры, создает новую общину “Ферма Толстого”, выдвигает концепцию индийского самоуправления (“сварадж”). В 1914 г. Ганди удалось добиться отмены наиболее оскорбительных для индийцев расистских законов.

В 1915 г. Ганди с триумфом вернулся в Индию , где его стали называть титулом Махатма (великая душа). Он основал общину “Сатьяграха ашрам”, принял в неё семью неприкасаемых, чем шокировал приверженцев системы кастового разделения. Но Ганди неутомимо доказывал, что кастовая рознь не вытекает из основ религии, что люди должны преодолевать барьеры между собой, а не укреплять их. В 1917 г. Ганди начал организовывать сатьяграхи в тех районах страны, где произвол англичан был наиболее возмутителен. В 1919 г. был принят закон Роулетта, предусматривающий значительное усиление репрессий за несанкционированную политическую деятельность. Сторонники Ганди решили бросить вызов произволу. Махатма выдвинул лозунг - “Заполним собой тюрьмы”.

6 апреля 1919 г. началась кампания манифестаций и стачек, которая координировалась Ганди. Ганди вступил в Индийский национальный конгресс (ИНК) и сразу же стал одним из его лидеров. Когда в феврале 1922 г. в Чаури Чаура произошли столкновения между индусами и английскими полицейскими, которые были сожжены в своей казарме разбушевавшейся толпой, Ганди заявил, что страна еще не готова к свободе, если индусы способны на бунт, и призвал к завершению кампании неповиновения.

В марте 1922 г. Ганди был арестован за разжигание ненависти к англичанам. Процесс над ним превратился в обличение колонизаторов, но его итоги были предопределены - Махатма получил шесть лет тюрьмы. В 1922-1924 гг., находясь в тюрьме, Ганди написал книгу “Моя жизнь”.

В 1924 г. в связи с ухудшением здоровья Ганди власти приняли решение о его досрочном освобождении. В сентябре 1924 г., когда мусульмане учинили погром в Кохоте, Ганди объявил 21 дневную голодовку протеста. Теперь его смертельные голодовки становятся мощным фактором общественной жизни, смирявшие экстремистов с обеих сторон.

Поражение кампании 1919-1922 гг. с точки зрения Ганди не означало конца борьбы. Менялась лишь ее форма, наступил период “конструктивной работы”. Ганди уже давно говорил о том, что индусы вполне могут обойтись без английской экономики и тем самым решили бы множество своих социальных проблем. Необходимо переориентировать индийский рынок на индийские же товары. Это нанесет колонизаторам болезненный удар, но даст работу миллионам соотечественников. По инициативе Ганди началась кампания за прядение национальных тканей, в которые одевались миллионы патриотически настроенных людей. Миллионы людей подражали своему вождю, обматывая тела домоткаными тканями. Ганди считал, что значительная часть потребительских товаров может производится кустарно, без строительства крупных промышленных предприятий. Все больше людей поселялось в ашрамах - общинах, где люди вместе обрабатывают землю, ткали, обсуждают политические и духовные вопрос.

Ненасильственное сопротивление по мысли Ганди является не только методом достижения свободы, но и путем построения нового общества, и критерием того, готовы ли люди к свободе и будущему обществу, которое виделся Ганди как федерация общин. Делами в общине должен управлять панчаят - выборный орган из пяти наиболее уважаемых людей. Демократия панчаятов не должна ограничивать права личности и меньшинства: “каждый становится своим собственным правителем..., чтобы не быть помехой своему соседу”.

К 1928 г. Ганди счел, что силы движения восстановлены. Колонизаторы сами предоставили повод для новой кампании. В Индию прибыла комиссия Д. Саймона, которая должна была решить, можно ли расширять полномочия органов самоуправления. На требования включить в комиссию индусов последовал отказ. 3 февраля 1928 г. был объявлен хартал - всеобщая забастовка и траурные демонстрации. Ни избиения, ни аресты не позволяли очистить улицы от демонстрантов. Волнения перекинулись в сельскую местность, где крестьяне прекратили платить налоги. Колонизаторам пришлось пойти на уступки, снизив налогообложение. Ганди объявил курс на независимость страны. Несмотря на то, что британцы пошли на переговоры, ИНК готовил новый удар - игнорирование соляной монополии властей. Выработка соли приносила англичанам большую прибыль - без этого продукта не мог обойтись никто. Ганди потребовал от властей отмены монополии, снижения налогов и освобождения политзаключенных. Дождавшись отказа, он объявил сатьяграху.

В марте-апреле 1930 г. многотысячная колонна патриотов во главе с Ганди прошла 400 километров по Индии. 6 апреля Ганди вместе с десятками тысяч сподвижников выпаривал соль на берегу моря. Кустарная добыча соли шла по всей стране. Английская экономика в Индии была парализована. Крестьяне и купцы снабжали пикетчиков и демонстрантов. Массовые аресты ничего не решали. В мае были арестованы почти все лидеры ИНК, включая Ганди и Д. Неру . Без лидеров движение стало выходить из под контроля, происходили вооруженные столкновения. Страна снова встала на грань восстания.

Пришлось освободить Ганди и вступить с ним в переговоры. 4 марта 1931 г. было подписано соглашение с вице-губернатором, которое удовлетворяло требования, выдвинутые в начале кампании. Стало ясно, что британцы смирились с реформами.

Но это было только начало пути. Англичане отказывались от достигнутых ранее соглашений. Сенсацией стал визит Ганди в Лондон - среди фраков и роскошных костюмов Махатма выделялся своей скромной накидкой на полуобнаженном теле. Договориться не удалось, и кампания протеста возобновилась. В 1934 г. Ганди формально вышел из ИНК, чтобы сосредоточиться на «конструктивной работе», но фактически остался одним из его лидеров.

В 1936 г. Великобритания была вынуждена провести реформы в Индии. Были созданы региональные органы самоуправления, на выборах в которые победил ИНК. Во время Второй мировой войны продвижение от самоуправления к независимости затормозилось - наступление японцев не позволяло активно бороться с англичанами. За антианглийские призывы Ганди 1942-1944 гг. провел в тюрьме.

Но сразу же после окончания войны по всей Индии начались забастовки и даже восстания. Левое правительство К. Эттли вступило в переговоры с ИНК, но снова о “расширении самоуправления”. Затяжка с освобождением страны вновь обострила религиозную рознь. Мусульмане требовали выделения из Индии собственного государства. Их поддержали англичане. Население было так перемешано, что трудно было определить, где преобладают представители той или иной религии. Чтобы “прояснить ситуацию”, экстремистские лидеры обеих общин начали изгонять “иноверцев”. Вспыхнули погромы, которые после ухода британских войск переросли в межрелигиозную войну между Индией и мусульманским Пакистаном.

Ганди был категорическим противником раздела, понимая, что он несет Индии кровопролитие. Но большинство ИНК решило согласиться с британскими условиями. 14 августа 1947 г. был провозглашен Индийский союз. Миллионы людей двинулись из Индии в Пакистан и наоборот, чтобы оказаться в “своем” государстве. Это привело к массовым столкновениям, в которых погибло около 700 тысяч человек.

12 января 1948 г. Ганди объявил смертельную голодовку с требованием прекратить столкновения. 18 января лидеры индусов и мусульман поклялись в его присутствии восстановить спокойствие. Столкновения прекратились. “Враг мусульман является врагом Индии”, - заявил Ганди.

30 января Махатма вышел к народу, собравшемуся послушать его. Террорист из экстремистской индуистской организации, считавший, что Ганди предал интересы индусов в пользу мусульман, выстрелил в Махатму. Ганди произнес “Боже, боже” и скончался.

Сочинения:

Моя жизнь. М., 1969

Автор статьи: Шубин А.В.