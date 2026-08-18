ГАНДИ Индира

Индийский государственный и политический деятель, премьер-министр в 1966-1977 и 1980-1984 гг. Дочь Д. Неру . Получила образование в учебных заведениях Индии, Швейцарии, Великобритании. В 1938 г. вступила в члены Индийского национального конгресса (ИНК). Неоднократно подвергалась арестам со стороны британских властей. В 1942 г., игнорируя систему каст, вышла замуж за борца против колониализма Ф. Ганди. Вскоре супруги были арестованы, и несколько месяцев Индира провела в заключении. С 1955 г. занимала руководящие посты в ИНК, включая пост председателя (1959-1960). В 1964-1966 гг. была министром информации и радиовещания в правительстве Л.Б. Шастри. Став 19 января 1966 г. премьер-министром, решила ускорить модернизацию страны, опираясь на советскую помощь. Новый курс вызвал раскол ИНК в 1969 г. Но Ганди сохранила большинство в парламенте, так как ее реформы поддержала фракция коммунистов. В 1969-1972 гг. Ганди национализировала важнейшие банки и десятки промышленных предприятий, ускорила промышленное строительство, проводила модернизацию сельского хозяйства («зеленая революция»). Под ее руководством Индия одержала победу в Индо-пакистанском конфликте 1971 г. В 1974 г. Индия испытала ядерное оружие.

В середине 70-х гг. усилились волнения крестьян, бедняков и студентов, межнациональные и религиозные столкновения. Оппозиция требовала прекращения преобразований Ганди, обвиняла правительство в коррупции. В ответ Ганди 26 июня 1975 г. ввела чрезвычайное положение в стране, арестовала лидеров оппозиции. Отход от демократии только обострил проблемы Индии. Огромную власть сосредоточил в своих руках сын Ганди Санджай. Он пытался покончить с проблемами страны радикальными методами. Так, он решил справиться с демографической проблемой — высокой рождаемостью в семьях бедняков, которая приводила к быстрому росту количества нищих. Бедняков принудительно подвергали операциям, после которых они не могли уже иметь детей. Чтобы облагородить облик Дели, Санджай приказывал сносить бедняцкие кварталы, не заботясь о том, где жить людям. Все это вызывало возмущение в стране.

В 1977 г. Ганди, которая в принципе была привержена демократическим традициям своего отца, объявила выборы в парламент, которые в марте ИНК проиграл. После поражения ИНК вышла в отставку, была арестована по обвинению “в злоупотреблении властью во время чрезвычайного положения”. Но ее освободили в связи с “недостаточной обоснованностью предъявленных ей обвинений”. С 1978 г. политическую деятельность продолжила в партии ИНК (Индира). В январе 1980 г. Ганди победила на выборах и снова стала премьер-министром. Во время обострившегося религиозного конфликта в Пенджабе была убита в собственной резиденции своими охранниками-сикхами.

Сочинения:

Мир, сотрудничество, неприсоединение. М., 1985; Статьи, речи. Интервью. М., 1975

Автор статьи: Шубин А.В.