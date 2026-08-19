ГАНДХАРА

ГАНДХАРА - ис­то­ри­ко-куль­тур­ная об­ласть на се­ве­ро-за­па­де полуострова Ин­до­стан (тер­ри­то­рия современного Па­ки­ста­на).

С середины I тысячелетия до нашей эры вхо­ди­ла в со­став Ахе­ме­ни­дов го­су­дар­ст­ва; за­тем бы­ла под вла­стью Ма­урь­ев, сак­ских пра­ви­те­лей, Гре­ко-Бак­трий­ско­го цар­ст­ва, Пар­фии, Ку­шан­ско­го цар­ст­ва , Гуп­тов, эф­та­ли­тов и др. Круп­ны­ми городскими цен­тра­ми Гандхары бы­ли Шах­джи-Дхе­ри (сто­ли­ца Гандхары - Пуш­ка­ла­ва­ти), Так­си­ла, Бхи­та и др. Куль­ту­ра и искусство Гандхары тес­но свя­за­ны с буд­диз­мом , окон­ча­тель­но ут­вер­див­шим­ся здесь при Ашо­ке. По­ло­же­ние Гандхара на пу­тях из Ин­дии в Центральную Азию и её вхо­ж­де­ние в со­став различных го­су­дарств при­ве­ли к фор­ми­ро­ва­нию в Гандхаре в по­след­ние ве­ка до нашей эры - пер­вые ве­ка нашей эры спе­ци­фические вет­ви восточно-эл­лини­стического изо­бра­зительного искусства, ока­зав­шей зна­читительное влия­ние на буд­дий­ское искусство Средней и Центральной Азии и Даль­не­го Вос­то­ка.

В гра­до­строи­тель­ст­ве Гандхары со­еди­ни­лись эл­ли­ни­стические и ин­дий­ские прин­ци­пы пла­ни­ров­ки ( го­ро­ди­ща Сир­кап и Сир­сукх в Так­си­ле, Чар­сад­да, или Хар­са­да, в рай­оне Пе­ша­ва­ра). Го­ро­да Гандхары име­ли слож­ные фор­ти­фи­кационные со­ору­же­ния, ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку, объ­е­ди­няю­щую двор­цы, пло­ща­ди, куль­то­вые ком­плек­сы, до­ма (высота до 4 эта­жей), ис­поль­зо­ва­лось мо­ще­ние улиц, строи­лись ка­мен­ные и кир­пичные ко­лод­цы, во­до­от­вод­ные со­ору­же­ния. Око­ло го­ро­дов и в го­рах соз­да­ва­лись мо­на­сты­ри, где во­круг ступ рас­по­ла­га­лись мо­лель­ные за­лы, жи­лые и хо­зяйственные по­ме­ще­ния. Для искусства Гандхары ха­рак­тер­но пре­иму­ществена раз­ви­тие скульп­ту­ры (не­боль­шие ка­мен­ные хра­мо­вые ста­туи и рель­е­фы на те­мы из жиз­ни Буд­ды , сю­жет­ные ком­по­зи­ции), в ко­то­рой буд­дий­ское со­дер­жа­ние и индийская ху­дожественная тра­ди­ция бы­ли пе­ре­ос­мыс­ле­ны в ду­хе эл­ли­ни­стической и римской пла­сти­ки (пе­ре­да­ча дра­пи­ро­вок, объ­ё­ма те­ла). В искусстве Гандхара впер­вые поя­ви­лись ан­тро­по­морф­ные изо­бра­же­ния Буд­ды (Буд­да из Мар­да­на, Буд­да из Шах­ри-Бах­ло­ла). В не­кото­рых па­мят­ни­ках Гандхара (стен­ные рос­пи­си) ощу­ти­мо влия­ние ахе­ме­нид­ско­го искусства. Ху­дожественные тра­ди­ции Гандхара про­сле­жи­ва­ют­ся до VII века нашей эры (так называемая позд­не­ганд­хар­ская шко­ла).

Иллюстрация:

Ганд­ха­ра. Ста­туя Буд­ды. Ка­мень. II-III века. Ча­ст­ное со­бра­ние. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)