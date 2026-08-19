ГАНЬБУ
ГАНЬБУ (китайское - кадровые работники) - слой партийных работников и государственных служащих в КНР, занятых административно-управленческой деятельностью.
Термин «Ганьбу» вошёл в оборот в 1930-х годах на территориях, контролировавшихся Коммунистической партией Китая (КПК). При проведении социально-экономических и политических преобразований КПК в этих районах опиралась главным образом на Ганьбу - уполномоченных, действовавших от имени и по поручениям партийных и военных органов. Ганьбу, выполнявшие партийные директивы, составили каркас многоступенчатой управленческой структуры, унаследованной партийно-государственным аппаратом КНР.
Ганьбу пользуются преимуществами в доступе к информации (издания «для внутреннего пользования», совещания Ганьбу различного уровня), в государственном материальном и социальном обеспечении. В первые годы после образования КНР, в периоды проведения социально-политических и экономических экспериментов («большой скачок» 1958-1960 годы, «культурная революция» 1966-1976 годы), идеологические требования к Ганьбу доминировали над критериями профессионализма и уровня образования.
С 1990-х годов официально декларируется необходимость для Ганьбу профессиональных знаний, инициативности и соответствия нормам «гражданской морали», формулировки которых несут отпечаток традиционной конфуцианской фразеологии.