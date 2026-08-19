ГАНЬБУ

ГАНЬБУ (китайское - кад­ро­вые ра­бот­ни­ки) - слой партийных работников и государственных служащих в КНР , занятых административно-управленческой деятельностью.

Тер­мин «Ганьбу» во­шёл в обо­рот в 1930-х годах на тер­ри­то­ри­ях, кон­тро­ли­ро­вав­ших­ся Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей Ки­тая (КПК) . При про­ве­де­нии со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических пре­об­ра­зо­ва­ний КПК в этих райо­нах опи­ра­лась главным образом на Ганьбу - упол­но­мо­чен­ных, дей­ст­во­вав­ших от име­ни и по по­ру­че­ни­ям партийных и во­енных ор­га­нов. Ганьбу, вы­пол­няв­шие партийные ди­рек­ти­вы, со­ста­ви­ли кар­кас мно­го­сту­пен­ча­той управ­ленческой струк­ту­ры, унас­ле­до­ван­ной пар­тий­но-государственным ап­пара­том КНР.

Ганьбу поль­зу­ют­ся пре­иму­ще­ст­ва­ми в дос­ту­пе к ин­фор­ма­ции (из­да­ния «для внут­рен­не­го поль­зо­ва­ния», со­ве­ща­ния Ганьбу различного уров­ня), в государственном ма­тери­аль­ном и со­ци­аль­ном обес­пе­че­нии. В пер­вые го­ды по­сле об­ра­зо­ва­ния КНР, в пе­рио­ды про­ве­де­ния социально-по­ли­тических и эко­но­мических экс­пе­ри­мен­тов («боль­шой ска­чок» 1958-1960 годы, «куль­тур­ная ре­во­лю­ция» 1966-1976 годы), идео­ло­гические тре­бо­ва­ния к Ганьбу доми­ни­ро­ва­ли над кри­те­рия­ми про­фес­сио­на­лиз­ма и уров­ня об­ра­зо­ва­ния.

С 1990-х годов офи­ци­аль­но дек­ла­ри­ру­ет­ся не­об­хо­ди­мость для Ганьбу профессиональных зна­ний, ини­циа­тив­но­сти и со­от­вет­ст­вия нор­мам «гра­ж­дан­ской мо­ра­ли», фор­му­ли­ров­ки ко­то­рых не­сут от­пе­ча­ток тра­диционной кон­фу­ци­ан­ской фра­зео­ло­гии.

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