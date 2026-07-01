Ганабхога (санcкр. gan.abhoga)

Ганабхо́га (санcкр. gan.abhoga) — «часть коллектива», «часть группы» — разновидность формы соб­ственности в Южн. Азии, при которой определенные территории находятся во владении общины, земля обрабатывается совместными усилия-ми общинников, а полученный продукт делится между ними соответственно долям во владении. Право на Г. наследовалось сыновьями поровну. Г. просуществовала на юго-востоке современной Индии с древности до Нового времени.

Лит.: Алаев Л. В. Формы общинного землевладения в Южной Индии в XIV—XVIII вв. // Индия и Афганистан. Очерки исто-рии и экономики. М., 1958. С. 5—36. М. Д. Бухарин.