Гань Шисинцзин (кит. «Канон о звездах Ганя и Ши») На чтение: 1 минута

Гань Шисинцзин (кит. «Канон о звездах Ганя и Ши») — первый сводный каталог звезд, составленный на основе трактатов двух выдающихся астрономов (астрологов) эпохи Чжаньго (см. Китай Древний): Гань Дэ («Предсказания по звездам», кит. Тянь вэнь син чжань) и Ши Шэня («Астрология», кит. Тянь вэнь). В каталог Г. Ш. было внесено не менее 800 названий отдельных звезд, из которых для 120 звезд были указаны в градусах расстояния от Северного небесного полюса. Все экземпляры каталога и трактатов утрачены и известны лишь по фрагментам и упоминаниям в позднейших сочинениях, прежде всего в астрономической энциклопедии империи Тан «Каноны о гаданиях периода правления кай-юань» (кит. Кай-юань чжань цзин) 713—741. Предполагается, что на основе их (или с учетом их материалов) могли быть составлены астрологи-ческие главы в Шицзи (Исторических записках, гл. 27) и Хань шу (История Хань, гл. 26).

Лит.: Духовная культура Китая. Энциклопедия в 5-ти т. / Под ред. М. Л. Титаренко. Т. 3. Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование. М., 2009; Цянь Бао­цун. Гань Ши син цзин юаньлю као (Исследование происхож-дения и распространения Гань Ши син цзин) // Цянь Баоцун кэсюэ шилунь вэньсюань цзи. Пекин, 1983. М. Ю. Ульянов.