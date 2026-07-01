ГАН ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

Русская писательница. Мать Елены Блаватской .

Биография

Происходила из дворянской семьи. Отец – саратовский губернатор и тайный советник Андрей Михайлович Фадеев, мать – княжна Елена Павловна Долгорукая. Девочка имела двух сестер и брата. По своей сестре Екатерине, матери будущего министра Сергея Витте , она приходилась последнему теткой. Детские и юношеские годы Елены прошли в теплом Екатеринославе. Также семья имела дома в Одессе и Кишиневе, где в 1820-е годы, находясь в южной ссылке, бывал Александр Пушкин (интересно, что сама писательница лично видела поэта только весной 1837 года на одной из столичных выставок). Через свою кузину, мемуаристку Екатерину Сушкову Елена Андреевна была знакома с другим великим поэтом – Михаилом Лермонтовым , которого находила очень умным. Родственные связи объединяли будущую писательницу и с другими известными литераторами, среди которых поэты Федор Тютчев и Иван Долгоруков, поэтесса Евдокия Ростопчина . Елена получила серьезное воспитание и домашнее образование, была очень начитанной и творчески одаренной.

Свою собственную семью девушка получила в 1830 году, в возрасте 16 лет сочетавшись браком с 32-летним офицером конной артиллерии Петром Алексеевичем Ганом. Предками капитана были прибалтийские немцы. Его отец был генерал-майором, мать – графиней, а сам Ган, в свое время окончивший столичный Пажеский корпус, дошел в чинах до полковника. Брак нельзя было назвать счастливым, так как супруги были слишком разными по характеру и взглядам.

У пары было четверо детей. В 1831 году родилась старшая дочь Елена, ставшая впоследствии знаменитым философом и основательницей теософского учения. В 1833 году на свет появился умерший в младенчестве сын Александр (его смерть сильно повлияла на здоровье матери), еще через два года – дочь Вера (Желиховская), в будущем известная писательница. В 1840 году родился младший сын Леонид, ставший юристом.

Вместе с мужем и детьми Елена Андреевна много переезжала с места на место. В первой половине 1830-х Ганы жили в Одессе, Курске и Туле, пока в 1836 году не вернулись в Петербург, где пробыли до весны следующего года. Затем Елена с детьми жила в Астрахани, побывала на Кавказе, где свела знакомство со многими участниками восстания декабристов 1825 года. В 1838 году она перебралась в Полтаву, а на следующий год – в Одессу, которую вскоре оставила, переехав в Саратов, губернатором которого стал ее отец. В 1841 году Елена Андреевна вновь была в Одессе, где и скончалась летом 1842 года от скоротечной чахотки в возрасте 28 лет.

Творчество

В середине 1830-х годов началась литературная деятельность Елены Ган. По совету своего литературного наставника, известного издателя Осипа Сенковского она попробовала себя как переводчик, сделав компилированное произведение из романа Эдварда Бульвер-Литтона «Годольфин». Оно было напечатано в 1836 году в журнале Сенковского «Библиотека для чтения». Через год там же была опубликована первая самостоятельная повесть женщины «Идеал». Ее, как и последующие произведения, она подписала псевдонимом Зенеида Р-ва. В 1838 году последовал ряд работ, навеянных общением автора с декабристами. Среди них «Воспоминания Железноводска», повести «Утбалла», «Джеллаледдин», вышедшие так же в «Библиотеке для чтения». То же можно сказать о произведениях 1839-1841 годов: «Медальон», «Суд света», «Теофания Аббиаджио». Повести 1842 года «Напрасный дар» (полностью вышла после смерти писательницы) и «Любонька» увидели свет в «Отечественных записках», повесть «Ложа в одесской опере» - в альманахе «Дагерротип». В 1843 году состоялось посмертное издание собрания сочинений Елены Ган, второе издание было осуществлено в 1905 году.

Произведения Елены Ган пользовались большой читательской популярностью. О ее писательском творчестве высоко отзывались Иван Тургенев и Виссарион Белинский . Первый назвал ее русской Жорж Санд и писал о страстности ее убеждений, второй отмечал благородство и возвышенность, а также автобиографичность ее прозы. Действительно, часто в ее повестях находили отражение собственные переживания и неудачи (как, например, несчастливый брак). Но говоря на страницах своих произведений о жизни собственной души, Елена Андреевна передавала и скорбь многих русских женщин, часто забитых и, по существу, бесправных по сравнению с мужчинами. Тем самым писательница затрагивала очень важные и больные вопросы, от разрешения которых было все еще очень далеко.