ГАНЬ БАО
ГАНЬ БАО (второе имя - Линшэн) - китайский писатель IV века.
Родился в уезде Синьцай провинции Хэнань, в чиновничьей семье. Занимал различные государственные должности, ведал составлением официальной истории. Автор прозаических произведений «Записки о династии Цзинь» («Цзинь цзи»), «Собрание прозы» («Вэнь цзи»), комментариев к различным древним сочинениям, включая «Книгу перемен» («И цзин») и др. В достаточно полном виде сохранились только «Записки о поиске духов» («Со шэнь цзи») - собрание 450 почерпнутых из древних книжных источников и фольклора небольших рассказов о разного рода необычных явлениях и событиях, оказавшее влияние на последующее развитие китайской беллетристики.
Сочинения:
Записки о поисках духов / Предисл., пер. с др.-кит., прим. и словарь-указ. Л.Н. Меньшикова. СПб., 1994.
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