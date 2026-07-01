ГАМСУН КНУТ

ГАМСУН КНУТ (псев­до­ним; настоящая фамилия Пе­дер­сен, Pedersen) - норвежский писатель.

Ро­дил­ся в бед­ной кре­сть­ян­ской се­мье. По­лу­чил не­пол­ное школь­ное об­ра­зо­ва­ние. В мо­ло­до­сти мно­го ски­тал­ся, в том числе по Аме­ри­ке (1882-1884, 1886-1888 годы); пе­ре­про­бо­вал ряд про­фес­сий. В начале 2-й ми­ро­вой вой­ны и в пе­ри­од ок­ку­па­ции Нор­ве­гии Гамсун, как и в 1-ю ми­ро­вую вой­н у, за­ни­мал про­гер­ман­скую по­зи­цию, ос­но­ван­ную во мно­гом на ир­ра­цио­наль­ной ве­ре в немецкую куль­ту­ру и ис­то­рическую мис­сию Гер­ма­нии. В го­ды ок­ку­па­ции Гамсун об­ра­тил­ся к со­оте­че­ст­вен­ни­кам с при­зы­вом сло­жить ору­жие и не ока­зы­вать со­про­тив­ле­ния немецким вой­скам. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны под­верг­нут на­силь­ст­вен­но­му пси­хи­ат­ри­ческому ле­че­нию (1945-1948 годы); за кол­ла­бо­ра­цио­низм при­го­во­рён к зна­чительному штра­фу (1947 год).

Пер­вое сочинение Гамсуна - по­весть «За­га­доч­ный че­ло­век. Нур­ланн­ская лю­бов­ная ис­то­рия» («Den ga­tefulde. En kjærlig­heds­histo­rie fra Nor­land», 1877 год). В пер­вом ав­то­био­гра­фическом ро­ма­не «Бьёр­гер» («Bjørger», 1878 год) за­тро­ну­та важ­ная для все­го твор­че­ст­ва Гамсуна те­ма кре­сть­ян­ской жиз­ни и сде­лан ак­цент на не­раз­рыв­ной свя­зи че­ло­ве­ка с при­ро­дой.

Под­лин­ный ус­пех Гамсуну при­нёс от­час­ти пред­вос­хи­щаю­щий мо­ти­вы Ф. Каф­ки ро­ман «Го­лод» («Sult», 1890 год), где де­таль­ное опи­са­ние жиз­ни не­иму­ще­го пи­са­те­ля при­об­ре­тает эк­зи­стен­ци­аль­ный смысл. Ро­ма­ны «Мис­те­рии» («Myste­rier», 1892 год), «Пан» («Pan», 1894 год), «Вик­то­рия» («Victoria», 1898 год) от­ли­ча­ют на­кал стра­стей, при­чудли­вая иг­ра во­об­раже­ния, обо­ст­рён­ность вос­при­ятия ок­ру­жаю­ще­го ми­ра, пси­хо­ло­гическая глу­би­на, со­звуч­ная про­зе Ф.М. Дос­то­ев­ско­го (ко­то­ро­го Гамсун вы­со­ко це­нил).

Для по­сле­дую­щих со­чи­не­ний Гамсуна - ро­ма­нов «Меч­та­те­ли» («Svær­mere», 1904 год), «Под осен­ни­ми звёз­да­ми» («Under Høststjernen», 1906 год), «Бе­но­ни» («Benoni», 1908 год), «Ро­за» («Rosa», 1908 год), «Стран­ник иг­ра­ет под сур­дин­ку» («En vandrer spiller med sordin», 1909 год), «Де­ти ве­ка» («Børn av Tiden», 1913 год), «Мес­теч­ко Се­гель­фос» («Segel­foss By», 1915 год), «Со­ки зем­ли» («Mar­kens grøde», 1917 год; русский перевод 1922 года), «Жен­щи­ны у ко­лод­ца» («Konerne ved vannposten», 1920 год) и др. - ха­рак­тер­но уг­луб­ле­ние кри­ти­ки со­вре­мен­ной ци­ви­ли­за­ции в ду­хе нео­ро­ман­тиз­ма .

Наи­бо­лее зна­чи­тель­ное сочинение Гамсуна - ро­ман-прит­ча «Со­ки зем­ли», в ко­то­ром от­ра­зи­лось пред­став­ле­ние ав­то­ра о кре­сть­ян­ской жиз­ни как иде­аль­ной фор­ме че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния. Осо­бой по­пу­ляр­но­стью у чи­та­те­лей поль­зо­ва­лась ро­ман­ная три­ло­гия: «Бро­дя­ги» («Landstrykere», 1927 год), «Ав­густ» («Au­gust», 1930 год), «А жизнь идёт» («Men Livet lever», 1933 год). В ней, как и в ро­ма­не «Круг замк­нул­ся» («Rin­gen sluttet», 1936 год), наи­бо­лее от­чёт­ли­во вы­ра­же­на те­ма при­род­ной цик­лич­но­сти че­ло­ве­че­ско­го бы­тия.

Сре­ди других со­чи­не­ний - дра­ма­тическая три­ло­гия «У врат цар­ст­ва» («Ved Rikets Port», 1895 год), «Иг­ра жиз­ни» («Livets Spil», 1896 год) и «Ве­чер­няя за­ря» («Af­ten­røde»,1898 год); сбор­ни­ки но­велл; по­этический сборник «Ди­кий хор» («Det vilde kor», 1904 год); кни­ги очер­ков, в том числе пу­те­вые за­мет­ки «В ска­зоч­ном цар­ст­ве» («I æventyr­land», 1903 год), в ко­то­рых Гамсун опи­сы­ва­ет своё пу­те­ше­ст­вие в Рос­сию и на Кав­каз; ав­то­био­гра­фическая книга «На за­рос­ших тро­пин­ках» («På gjengrodde stier», 1949 год), со­дер­жа­щая горь­кие под­роб­но­сти по­след­них лет жиз­ни пи­са­те­ля. Поч­ти все ху­дожественные со­чи­не­ния Гамсуна пе­ре­ве­де­ны на русский язык (с 1892 года). Но­бе­лев­ская премия (1920 год).

Сочинения:

Полное собрание сочинений. СПб., 1910. Т. 1-5;

Samlede verker. Oslo, 1954-1956. Bd 1-15;

Избранные про­из­ве­де­ния. М., 1970. Т. 1-2;

На за­рос­ших тро­пин­ках. М., 1993;

В ска­зоч­ном цар­ст­ве. М., [1993];

Собрание сочинений. М., 1994-2000. Т. 1-6;

Не­зна­ко­мый Гам­сун. Мур­манск, 2001.

Дополнительная литература:

Nilson S.S. En Ørn i uvær. Oslo, 1960;

Суч­ков Б.Л. К. Гам­сун // Ли­ки вре­ме­ни. М., 1976. Т. 2.

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