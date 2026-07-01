ГАМСУН КНУТ
ГАМСУН КНУТ (псевдоним; настоящая фамилия Педерсен, Pedersen) - норвежский писатель.
Родился в бедной крестьянской семье. Получил неполное школьное образование. В молодости много скитался, в том числе по Америке (1882-1884, 1886-1888 годы); перепробовал ряд профессий. В начале 2-й мировой войны и в период оккупации Норвегии Гамсун, как и в 1-ю мировую войну, занимал прогерманскую позицию, основанную во многом на иррациональной вере в немецкую культуру и историческую миссию Германии. В годы оккупации Гамсун обратился к соотечественникам с призывом сложить оружие и не оказывать сопротивления немецким войскам. После 2-й мировой войны подвергнут насильственному психиатрическому лечению (1945-1948 годы); за коллаборационизм приговорён к значительному штрафу (1947 год).
Первое сочинение Гамсуна - повесть «Загадочный человек. Нурланнская любовная история» («Den gatefulde. En kjærlighedshistorie fra Norland», 1877 год). В первом автобиографическом романе «Бьёргер» («Bjørger», 1878 год) затронута важная для всего творчества Гамсуна тема крестьянской жизни и сделан акцент на неразрывной связи человека с природой.
Подлинный успех Гамсуну принёс отчасти предвосхищающий мотивы Ф. Кафки роман «Голод» («Sult», 1890 год), где детальное описание жизни неимущего писателя приобретает экзистенциальный смысл. Романы «Мистерии» («Mysterier», 1892 год), «Пан» («Pan», 1894 год), «Виктория» («Victoria», 1898 год) отличают накал страстей, причудливая игра воображения, обострённость восприятия окружающего мира, психологическая глубина, созвучная прозе Ф.М. Достоевского (которого Гамсун высоко ценил).
Для последующих сочинений Гамсуна - романов «Мечтатели» («Sværmere», 1904 год), «Под осенними звёздами» («Under Høststjernen», 1906 год), «Бенони» («Benoni», 1908 год), «Роза» («Rosa», 1908 год), «Странник играет под сурдинку» («En vandrer spiller med sordin», 1909 год), «Дети века» («Børn av Tiden», 1913 год), «Местечко Сегельфос» («Segelfoss By», 1915 год), «Соки земли» («Markens grøde», 1917 год; русский перевод 1922 года), «Женщины у колодца» («Konerne ved vannposten», 1920 год) и др. - характерно углубление критики современной цивилизации в духе неоромантизма.
Наиболее значительное сочинение Гамсуна - роман-притча «Соки земли», в котором отразилось представление автора о крестьянской жизни как идеальной форме человеческого существования. Особой популярностью у читателей пользовалась романная трилогия: «Бродяги» («Landstrykere», 1927 год), «Август» («August», 1930 год), «А жизнь идёт» («Men Livet lever», 1933 год). В ней, как и в романе «Круг замкнулся» («Ringen sluttet», 1936 год), наиболее отчётливо выражена тема природной цикличности человеческого бытия.
Среди других сочинений - драматическая трилогия «У врат царства» («Ved Rikets Port», 1895 год), «Игра жизни» («Livets Spil», 1896 год) и «Вечерняя заря» («Aftenrøde»,1898 год); сборники новелл; поэтический сборник «Дикий хор» («Det vilde kor», 1904 год); книги очерков, в том числе путевые заметки «В сказочном царстве» («I æventyrland», 1903 год), в которых Гамсун описывает своё путешествие в Россию и на Кавказ; автобиографическая книга «На заросших тропинках» («På gjengrodde stier», 1949 год), содержащая горькие подробности последних лет жизни писателя. Почти все художественные сочинения Гамсуна переведены на русский язык (с 1892 года). Нобелевская премия (1920 год).
Сочинения:
Полное собрание сочинений. СПб., 1910. Т. 1-5;
Samlede verker. Oslo, 1954-1956. Bd 1-15;
Избранные произведения. М., 1970. Т. 1-2;
На заросших тропинках. М., 1993;
В сказочном царстве. М., [1993];
Собрание сочинений. М., 1994-2000. Т. 1-6;
Незнакомый Гамсун. Мурманск, 2001.
Дополнительная литература:
Nilson S.S. En Ørn i uvær. Oslo, 1960;
Сучков Б.Л. К. Гамсун // Лики времени. М., 1976. Т. 2.
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