Гамсахýрдия, Звиaд Константинович (31.03.1939, Тбилиси ‒ 31.12.1993, с. Дзвели Хибула)

Гамсахýрдия, Звиáд Константи́но­вич (31.03.1939, Тбилиси — 31.12.1993, с. Дзвели Хибула)— грузинский политический, общественный и государственный деятель; писатель, переводчик, доктор филологических наук; Председатель Верховного Совета Грузинской ССР (1990—1991) и первый Президент Грузии (1991—1992). Сын писателя К. Гамсахурдиа. В 1954 Г. и М. Костава основали подпольную молодежную организацию «Горгаслиани», члены которой участ­вовали в массовых митингах в Тбилиси 5—9 марта 1956. В 1961 окончил факультет западноевропейских языков Тбилисского государ­ственного университета. С 1962 на преподавательской и научной работе. В 1975 главный редактор журнала «Окрос Сацмиси» («Золотое руно»), с 1976 совместно с М. Костава выпускает самиздат­ский журнал «Сакартвелос моамбе» («Вестник Грузии»). В 1976 Г., Р. Рцхиладзе и др. грузинскими диссидентами учреждена правозащитная ассоциация Грузинская Хельсинкская группа. Г. 7 апреля 1977 арестован вместе с М. Костава. Летом 1978 осужден, помилован указом Президиума Верховного Совета Грузинской ССР в июне 1979. С 1988 активно участвовал в оппозиционном национальном движении, стал одним из его лидеров. На выборах в Верховный Совет Грузинской ССР 28 октября 1990 блок «Круглый стол» во главе с Г. одержал победу. 14 ноября 1990 избран Верховным Советом Грузии его председателем. В 1991являлся также председателем Совета национальной безопасности Грузии. Выступал за единство Грузии, за ликвидацию автономных республик Абхазии и Южной Осетии, что привело к вооруженным столкновениям (см. Грузино-абхаз­ский конфликт и Южно-осетинский конфликт). По итогам референдума 31 марта 1991, 9 апреля Верховный Совет Грузии принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии. Г. был избран президентом Грузии 14 апреля на чрезвычайном заседании первой сессии Верховного Совета. В результате вооруженных выступлений Национальной гвардии, по­следовавших за требованиями о разоружении 20 декабря 1991, Г. 6 января 1992 был отстранен от власти и покинул страну. Политическое убежище предоставила Армения, в феврале по приглашению Д. Дудаева Г. поселился в Грозном. Вернувшись в Грузию, 24 сентября 1993 возглавил в Зугдиди «Правительство в изгнании». 6 апреля 1993 правительственной армией была захвачена штаб-квартира Г., 31 декабря 1993 он погиб в горной области Самегрело, где укрывался с группой сторонников.

Соч.: Американская поэзия XX века. Тбилиси, 1972 (на груз. яз.); Басни и сказки. Тбилиси, 1987 (на груз. яз.); Духовная миссия Грузии. Тбилиси, 1990 (на груз. яз.); За независимую Грузию: Автобиография. М., 1996; Помолвка луны. Тбилиси, 1989 (на груз. яз.); Человечество перед дилеммой. Москва, 1994; Язык образов «Витязя в барсовой шкуре». Тбилиси, 1991 (на груз. яз.).

Лит.: Анчабадзе Ю. Национальная история Грузии: мифы, идеология, наука// Национальные истории в советском и постсоветском государ­ствах / Под ред. К. Аймермахера, Г. Бордюгова. М., 1999. С.161—178; Жидков С. Бросок малой империи, 1996; Кто есть кто в России и ближнем зарубежье. М., 1993. С. В. Артемова.