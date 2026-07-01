Гамильтон (англ. Hamilton), Александр (11.01.1755/57, Невис ‒ 12.07.1804, Нью-Йорк)

Га́мильтон (англ. Hamilton), Алекса́ндр (11.01.1755/57, Невис — 12.07.1804, Нью-Йорк) — политиче­ский деятель США (см. Соединенные Штаты Америки). Незаконнорожденный сын француженки и шотландского торговца. Учился в Королевском колледже Нью-Йорка (ныне Колумбийский университет). Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775—1783 сражался в Континентальной армии. В 1777 стал адъютантом и личным секретарем Дж. Вашингтона. Сторонник создания сильного национального государства, Г. выступил инициатором созыва общеамериканского Конвента в Филадельфии (1787), который занялся разработкой новой конституции США, вместо «статей Конфедерации». Г. активно участвовал в борьбе за ратификацию федеральной Конституции в штате Нью-Йорк. Автор 50 из 85 статей «Федералиста» (1787—1788) — собрания эссе, составленного им вместе с Дж. Мэдисоном и Дж. Джеем и ставшего классикой американской политической мысли. В первом правительстве Вашингтона (1789), сформированном на внепартийной основе, Г. был министром финансов. Его экономическая программа отражала интересы торгово-финансовых и промышленных кругов США и была изложена в ряде докладов 1790–1791 («Об общественном кредите», «О национальном банке», «О монетном дворе», «О мануфактурах»). Г. и его сторонники стали основателями партии федералистов, в то время как их политические оппоненты — республиканско-демократической партии. Г. добился консолидации правительством США государственного долга с обязательством выплатить его по номинальной стоимости, что отвечало интересам финансовых кругов северо-востока страны. Инициатор создания Национального банка (1791) и протекционистских мер (см. Протекционизм), направленных на поддержку промышленного производства США. После ухода с поста министра финансов (1795) продолжал играть видную роль в политической жизни. Погиб, получив смертельное ранение на дуэли с вице-президентом США А. Бэрром. Признанием исторических заслуг Г. стало изображение его портрета на 10-долларовой купюре.

Соч.: Федералист: политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М., 2000.

Лит.: Идейные течения в американской революции XVIII в. М., 1980; Печатнов В. О. Гамильтон и Джефферсон. М., 1984; Согрин В. В. Исторический опыт США. М., 2010; Трояновская М. О. США: у истоков двухпартийной системы. М., 1989; Chernow R. Alexander Hamilton. New York, 2005. И. Ю. Хрулева.