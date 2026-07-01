ГАМИЛЬКAР БAРКА (лат. Hamilcar Barca, возм., от семит. Baraq, молния)

Карфагенский политик и полководец, отец Ганнибала .

Во время I Пунической войны в 247 г. до н.э. принял командование карфагенским флотом и высадился на Сицилии. Закрепившись в окрестностях плато Эркте, Гамилькар вел боевые действия против римлян и совершал набеги на италийское побережье вплоть до Кум. После поражения карфегенян в морской битве при Эгатских островах (241 г. до н.э.), Гамилькар принял участие в выработке условий мирного договора.

После возвращения Гамилькара в Карфагене вспыхнул мятеж наемников, требовавших выплаты жалования, позже к этим волнениям присоединились нумидийцы. Когда попытки его усмирения кончились неудачно, он сменил на месте командующего Ганнона и подавил восстание в 238/7 г. до н.э. Гамилькар считал, что будущая война с Римом неизбежна, и к ней необходимо начать подготовку. Он полагал, что потерю Сицилии должна была компенсировать Испания, куда он и отправился вместе со своим сыном Ганнибалом.

Начав с Гадеса, он подчинил Карфагену южную и юго-восточную Испанию и основал город на Acra Leuce (Аликанте?). Войско Гамилькара содержалось и пополнялось за счет средств завоеванной области, что делало его независимым от карфагенской аристократии.

В 229 г. Гамилькар погиб в сражении с иберами. Рассказ о клятве никогда не быть другом римлян, которую Гамилькар заставил принести своего сына, не означает, что он сам собирался воевать с Римом, однако его завоевания в Испании обеспечили Карфаген необходимыми минеральными и людскими ресурсами и позволили Ганнибалу начать новую войну.

Иллюстрация:

Гамилькар и Ганнибал. Камея. Агат, халкедон. Римский период. Национальный археологический музей Неаполя.