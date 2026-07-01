Гамилькар Барка (лат. Hamilcar Barca) (ок. 280 ‒ 229 до н. э.)

Гамилька́р Ба́рка (лат. Hamilcar Barca) (ок. 280 — 229 до н. э.) — карфагенский полководец и политик знатного и влиятельного рода. Выдвинулся на последнем этапе 1-й Пунической войны (264—241), был назначен командующим на о. Сицилия (247). Заняв неприступную позицию на г. Эйркте (совр. Монте Пеллегрино), нападал во главе своих наемников на римские владения в Южн. Италии и одержал несколько побед над римлянами на Сицилии. После поражения карфагенского флота при Эгатских о-вах (241), положившего конец войне, ему удалось заключить мир с Римом на довольно мягких условиях. Во время Ливийской войны — восстания наемников, к которому примкнули племена ливийцев, нумидийцев и несколько зависимых от Карфагена финикийских колоний (241—238) — спас государство от гибели, разгромив повстанцев. Став самым влиятельным политическим лидером в Карфагене, попытался восстановить его былое могущество с помощью новой войны с Римом. В 237—229 завоевал богатую природными ресурсами Юго-Зап. Испанию как плацдарм для будущей войны с Римом. Фактически эти владения находились под властью Г. Б. и возглавляемой им группировки Баркидов. Г. Б. погиб в одном из сражений с иберами, оставив осуществление своих планов своему зятю Гасдрубалу и сыну Ганнибалу. По мнению римлян, Г. Б. был их злейшим врагом и вместе с тем идеальным гражданином и патриотом своего отечества.

Лит.: Кораблев И. Ганнибал. М., 1981; Hoyos D. Hannibal’s Dynasty: Power and Politics in the Western Mediterranean, 247—183 BC. London, 2003. А. Л. Смышляев.