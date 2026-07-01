ГАМЕЛЕН МОРИС ГЮСТАВ
ГАМЕЛЕН МОРИС ГЮСТАВ - французский генерал.
Окончил Сен-Сирскую военную школу (1893 год) и штабной коллеж (1899 год). Во время 1-й мировой войны командовал бригадой, дивизией, был начальником оперативного отдела в штабе главнокомандующего французской армией маршала Ж.Ж.С. Жоффра. В 1925-1928 годы командующий французскими войсками в Сирии и заместитель верховного комиссара, руководил подавлением восстания против французских колонизаторов (1925-1927 годы). В 1931-1935 и 1938-1939 годы начальник генштаба, в 1935-1940 годы заместитель председателя Высшего военного совета Франции.
Сторонник политики умиротворения Германии. Не рекомендовал правительству давать военный отпор действиям нацистской Германии по ремилитаризации Рейнской области (1936 год) и оккупации Судетской области (1938 год). С 03.09.1939 года главнокомандующий союзными войсками во Франции. В конце 1939 - начале 1940 годов принимал активное участие в разработке планов нанесения франко-британскими войсками ударов по СССР. 19.05.1940 года заменён на посту главнокомандующего генералом М. Вейганом. В сентябре 1940 года арестован правительством маршала А. Петена и в 1942 году осуждён на процессе в Риоме как один из виновников поражения Франции (процесс был организован режимом «Виши» в целях оправдания капитуляции французских правящих кругов перед фашистской Германией). В 1943 году вывезен гитлеровцами в Германию, находился в концлагере до конца войны.
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