ГАМЕЛЕН МОРИС ГЮСТАВ

ГАМЕЛЕН МОРИС ГЮСТАВ - французский генерал.

Окон­чил Сен-Сир­скую во­енную шко­лу (1893 год) и штаб­ной кол­леж (1899 год). Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны ко­ман­до­вал бри­га­дой, ди­ви­зи­ей, был начальником опе­ра­тив­но­го от­де­ла в шта­бе глав­но­ко­мандующего французской ар­ми­ей мар­ша­ла Ж.Ж.С. Жоф­фра . В 1925-1928 годы ко­мандующий французскими вой­ска­ми в Си­рии и заместитель вер­хов­но­го ко­мис­са­ра, ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем вос­ста­ния про­тив французских ко­ло­ни­за­то­ров (1925-1927 годы). В 1931-1935 и 1938-1939 годы начальник ген­шта­ба, в 1935-1940 годы заместитель председателя Выс­ше­го во­енного со­ве­та Фран­ции.

Сто­рон­ник по­ли­ти­ки уми­ро­тво­ре­ния Гер­ма­нии. Не ре­ко­мен­до­вал пра­ви­тель­ст­ву да­вать во­енный от­пор дей­ст­ви­ям на­ци­ст­ской Гер­ма­нии по ре­ми­ли­та­ри­за­ции Рейн­ской области (1936 год) и ок­ку­па­ции Су­дет­ской области (1938 год). С 03.09.1939 года глав­но­ко­мандующий со­юз­ны­ми вой­ска­ми во Фран­ции. В конце 1939 - начале 1940 годов при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в раз­ра­бот­ке пла­нов на­не­се­ния фран­ко-британскими вой­ска­ми уда­ров по СССР. 19.05.1940 года за­ме­нён на по­сту глав­но­ко­ман­дую­ще­го генералом М. Вей­га­ном. В сентябре 1940 года аре­сто­ван пра­ви­тель­ст­вом мар­ша­ла А. Пе­те­на и в 1942 году осу­ж­дён на про­цес­се в Рио­ме как один из ви­нов­ни­ков по­ра­же­ния Фран­ции (про­цесс был ор­га­ни­зо­ван ре­жи­мом «Ви­ши» в це­лях оп­рав­да­ния ка­пи­ту­ля­ции французских пра­вя­щих кру­гов пе­ред фа­ши­ст­ской Гер­ма­ни­ей). В 1943 году вы­ве­зен гит­ле­ров­ца­ми в Гер­ма­нию, на­хо­дил­ся в конц­ла­ге­ре до кон­ца вой­ны.

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