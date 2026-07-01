ГАМЕЛАН

ГАМЕЛАН ( яванский, от ин­до­незийского gamel - уда­рять, сту­чать) - традиционный индонезийский оркестр и тип музицирования.

По­явив­шись на острове Ява, впо­след­ст­вии рас­про­ст­ра­нил­ся на Ба­ли, Су­мат­ре и других островах Ма­лай­ско­го ар­хи­пе­ла­га. В его со­став вхо­дят в раз­ных ком­би­на­ци­ях различные ви­ды идио­фо­нов (оди­ноч­ные вер­ти­каль­но под­ве­шен­ные гон­ги - агенг, су­ву­кан, кем­пул; не­под­виж­но за­креп­лён­ные ке­нонг, ке­тук, кемпь­янг; на­бо­ры гон­гов бо­нанг, та­лем­понг, рей­онг; ме­тал­ло­фо­ны ген­дер, са­рон, слен­тем; кси­ло­фо­ны гам­банг, ангклунг; та­рел­ки род­жех), мем­бра­но­фо­нов (двух­сто­рон­ние ба­ра­ба­ны кен­данг, ке­ти­пунг, ба­тан­ган), струн­ных (смыч­ко­вый ре­баб, цит­ры ка­ча­пи и це­лем­пунг) и ду­хо­вых ин­ст­ру­мен­тов (флей­та су­линг), а так­же муж­ской и/или жен­ский го­лос. Про­то­тип Гамелана - на­бор брон­зо­вых ба­ра­банов куль­ту­ры Донг­шон .

Современный ин­ст­ру­мен­та­рий на­чал фор­ми­ро­вать­ся пред­по­ло­жи­тель­но на ру­бе­же I-II тысячелетий нашей эры (барельефы святилища Боро­бу­дур). К середине II тысячелетия нашей эры (со­глас­но текс­там двор­цо­вых хро­ник и эпо­са) во­схо­дит обы­чай раз­де­ле­ния Гамелана на 2 со­ста­ва: «гром­кий» для со­про­во­ж­де­ния ри­туа­лов и про­цес­сий на от­кры­том воз­ду­хе (гон­ги, ба­ра­ба­ны, го­бои) и «ти­хий» для при­двор­ных це­ре­мо­ний (ме­тал­ло­фо­ны, кси­ло­фо­ны, флей­ты). Около XV века в центральных райо­нах Явы оба со­ста­ва были объ­е­ди­не­ны в «боль­шой» Гамелан, ко­то­рый до­ны­не счи­та­ет­ся клас­си­че­ским [су­ще­ст­ву­ет в 3 ви­дах: мунг­ганг, ка­ра­ба­лен, код­хок нго­рек (буквально - ква­ка­нье ля­гуш­ки)]; его осно­ву со­став­ля­ют все­воз­мож­ные гон­ги и мем­бра­но­фо­ны, в Джокь­я­кар­те и Су­ракар­те в ста­рин­ный Гамелан вхо­дят так­же кси­ло­фо­ны и ме­тал­ло­фо­ны. В конце XV - начале XVI веков (государство Мад­жа­па­хит) клас­сический цен­траль­ноя­ван­ский тип Гамелана по­пал в западные рай­оны ост­ро­ва (сун­дан­ский Гамелан) и на остров Ба­ли и при­об­рёл ме­ст­ные осо­бен­но­сти. Со­хра­ня­ет­ся ста­рин­ная сис­те­ма зву­ко­ря­дов пе­лог и слен­д­ро. Гамелан со­про­во­ж­да­ют хра­мо­вые ри­туа­лы, ре­ли­ги­оз­ные про­цес­сии, пред­став­ле­ния те­ат­ра кукол (ваянг-ку­лит и др.), жен­ские тан­цы с пе­ни­ем, сва­деб­ные це­ре­мо­нии и др. Кро­ме то­го, они ис­пол­ня­ют «чис­тую» му­зыку, пред­на­зна­чен­ную для це­ни­те­лей. К XIX веку Гамелан стал ве­ду­щей мо­де­лью ан­самб­ле­во­го му­зи­ци­ро­ва­ния как в Ин­до­не­зии, так и в Ма­лай­зии и на Фи­лип­пи­нах.

В 1-й половине XX века на Яве и Ба­ли на­счи­ты­ва­лись ты­ся­чи Гамеланов. Во 2-й половине XX века тра­ди­ция вы­шла за пре­де­лы Ин­до­не­зии и Юго-Восточной Азии в це­лом, на­бо­ры ин­ст­ру­мен­тов вы­ве­зе­ны в Ве­ли­ко­бри­та­нию, Северную и Латинскую Аме­ри­ку, Восточную Азию, Ав­ст­ра­лию и Но­вую Зе­лан­дию, Тро­пическую Аф­ри­ку, по мо­де­лям ау­тен­тич­ных ин­ст­ру­мен­тов в Западной Ев­ро­пе и США из­го­тав­ли­ва­ют­ся но­вые. Про­во­дят­ся ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли му­зы­ки для Гамеланов с уча­сти­ем ан­самб­лей из раз­ных стран.

Иллюстрация:

Га­ме­лан­ный ор­кестр. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)