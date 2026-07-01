ГАМЕЛАН
ГАМЕЛАН (яванский, от индонезийского gamel - ударять, стучать) - традиционный индонезийский оркестр и тип музицирования.
Появившись на острове Ява, впоследствии распространился на Бали, Суматре и других островах Малайского архипелага. В его состав входят в разных комбинациях различные виды идиофонов (одиночные вертикально подвешенные гонги - агенг, сувукан, кемпул; неподвижно закреплённые кенонг, кетук, кемпьянг; наборы гонгов бонанг, талемпонг, рейонг; металлофоны гендер, сарон, слентем; ксилофоны гамбанг, ангклунг; тарелки роджех), мембранофонов (двухсторонние барабаны кенданг, кетипунг, батанган), струнных (смычковый ребаб, цитры качапи и целемпунг) и духовых инструментов (флейта сулинг), а также мужской и/или женский голос. Прототип Гамелана - набор бронзовых барабанов культуры Донгшон.
Современный инструментарий начал формироваться предположительно на рубеже I-II тысячелетий нашей эры (барельефы святилища Боробудур). К середине II тысячелетия нашей эры (согласно текстам дворцовых хроник и эпоса) восходит обычай разделения Гамелана на 2 состава: «громкий» для сопровождения ритуалов и процессий на открытом воздухе (гонги, барабаны, гобои) и «тихий» для придворных церемоний (металлофоны, ксилофоны, флейты). Около XV века в центральных районах Явы оба состава были объединены в «большой» Гамелан, который доныне считается классическим [существует в 3 видах: мунгганг, карабален, кодхок нгорек (буквально - кваканье лягушки)]; его основу составляют всевозможные гонги и мембранофоны, в Джокьякарте и Суракарте в старинный Гамелан входят также ксилофоны и металлофоны. В конце XV - начале XVI веков (государство Маджапахит) классический центральнояванский тип Гамелана попал в западные районы острова (сунданский Гамелан) и на остров Бали и приобрёл местные особенности. Сохраняется старинная система звукорядов пелог и слендро. Гамелан сопровождают храмовые ритуалы, религиозные процессии, представления театра кукол (ваянг-кулит и др.), женские танцы с пением, свадебные церемонии и др. Кроме того, они исполняют «чистую» музыку, предназначенную для ценителей. К XIX веку Гамелан стал ведущей моделью ансамблевого музицирования как в Индонезии, так и в Малайзии и на Филиппинах.
В 1-й половине XX века на Яве и Бали насчитывались тысячи Гамеланов. Во 2-й половине XX века традиция вышла за пределы Индонезии и Юго-Восточной Азии в целом, наборы инструментов вывезены в Великобританию, Северную и Латинскую Америку, Восточную Азию, Австралию и Новую Зеландию, Тропическую Африку, по моделям аутентичных инструментов в Западной Европе и США изготавливаются новые. Проводятся международные фестивали музыки для Гамеланов с участием ансамблей из разных стран.
Иллюстрация:
Гамеланный оркестр. Архив БРЭ.