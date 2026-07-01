ГАМЧЕНКО СЕРГЕЙ СВИРИДОВИЧ
ГАМЧЕНКО СЕРГЕЙ СВИРИДОВИЧ - украинский археолог.
Офицер российской армии (до 1918 года); служба не препятствовала занятиям археологией, которой Гамченко увлёкся с юности. Окончил физико-математический и историко-филологический факультеты Киевского университета (1880 год), Санкт-Петербургский археологический институт (1911 год). С 1878 года участвовал в раскопках В.Б. Антоновича и др., с 1886 года - самостоятельно. Один из основателей Общества исследователей Волыни (1890 год). С 1919 года работал заведущим археологическим отделом в Волынском музее (город Житомир), с 1926 года приглашён в Киев, где был избран вице-президентом Всеукраинского археологического комитета. Раскопки памятников от каменного века до средних веков на Украине (особенно на Восточной Волыни и Подолии) и в Ленинградской области. Исследования Гамченко составили важный этап в изучении трипольской культуры, черняховской культуры (могильник Маслово) и других эпох. По материалам из Житомирщины одним из первых (в 1890-х годах) выделил археологическую культуру славян середины I тысячелетия нашей эры (смотрите Пражская культура).
Сочинения:
Житомирский могильник. Житомир, 1888 год;
Городище и могильники реки Корчеватый. М., 1897 год;
Раскопки в бассейне реки Случи // Труды XI Археологического съезда. М., 1901 год. Т. 1;
Трипiльська культура на Українi. Київ, 1926 год (соавт.).