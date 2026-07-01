ГАМЧЕНКО СЕРГЕЙ СВИРИДОВИЧ

ГАМЧЕНКО СЕРГЕЙ СВИРИДОВИЧ - украинский археолог.

Офи­цер российской ар­мии (до 1918 года); служ­ба не пре­пят­ст­во­ва­ла за­ня­ти­ям ар­хео­ло­ги­ей, ко­то­рой Гамченко ув­лёк­ся с юно­с­ти. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический и ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультеты Ки­евско­го университета (1880 год), Санкт-Пе­тербургский ар­хео­ло­гический институт (1911 год). С 1878 года уча­ст­во­вал в рас­коп­ках В.Б. Ан­то­но­ви­ча и др., с 1886 года - са­мо­стоя­тель­но. Один из ос­новате­лей Общества ис­сле­до­ва­те­лей Во­лы­ни (1890 год). С 1919 года ра­бо­тал заведущим ар­хео­ло­гическим от­де­лом в Во­лын­ском му­зее (город Жи­то­мир), с 1926 года при­гла­шён в Ки­ев, где был из­бран ви­це-пре­зи­ден­том Все­ук­ра­ин­ско­го ар­хео­ло­гического комитета. Рас­коп­ки па­мят­ни­ков от ка­мен­но­го ве­ка до сред­них ве­ков на Ук­раи­не (осо­бен­но на Восточной Во­лы­ни и По­до­лии) и в Ле­нинградской области. Ис­сле­до­ва­ния Гамченко со­ста­ви­ли важ­ный этап в изу­че­нии три­поль­ской куль­ту­ры, чер­ня­хов­ской куль­ту­ры ( мо­гиль­ник Мас­ло­во) и других эпох. По ма­те­риа­лам из Жи­то­мир­щи­ны од­ним из пер­вых (в 1890-х годах) вы­де­лил ар­хео­ло­гическую куль­ту­ру сла­вян середины I тысячелетия нашей эры (смотрите Праж­ская куль­ту­ра ).

Сочинения:

Жи­то­мир­ский мо­гиль­ник. Жи­то­мир, 1888 год;

Го­ро­ди­ще и мо­гиль­ни­ки ре­ки Кор­че­ва­тый. М., 1897 год;

Рас­коп­ки в бас­сей­не реки Слу­чи // Тру­ды XI Ар­хео­ло­ги­че­ско­го съез­да. М., 1901 год. Т. 1;

Трипiльська куль­ту­ра на Українi. Київ, 1926 год (со­авт.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)