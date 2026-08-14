ГАМБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА
ГАМБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА - один из старейших музыкальных театров Европы, первый публичный оперный театр Германии.
Основан по инициативе жителей Гамбурга, открыт в 1678 году. В 1769 году создана балетная труппа. В 1827 году оперная и балетная труппы стали частью Городского театра. В 1920 году они отделились от драматической труппы и образовали музыкальный театр «Опернхаус», в 1934 году получивший статус государственного театра и современное название. В августе 1943 года здание Гамбургской государственной оперы разрушено при бомбардировке (в 1946-1955 годы труппы выступали в различных помещениях), в 1954-1955 годы отстроено заново и открыто постановкой оперы «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.
Опера
С театром сотрудничали авторы первых немецких опер Н. Штрунк, И.З. Куссер, Р. Кайзер, И. Маттезон, в 1722-1728 годы - Г.Ф. Телеман; состоялись премьеры первых опер Г.Ф. Генделя («Альмира», «Нерон», обе 1705 года). В 1748 году в качестве капельмейстера итальянской труппы П. Минготти здесь работал К.В. Глюк. В 1828 году при театре основан Городской (ныне Государственный филармонический) оркестр. В 1844 году Р. Вагнер дирижировал своей оперой «Риенци». 1870-1890-е годы - период расцвета театра: осуществлено много премьер, главным дирижёром был Г. Малер (впервые в Германии поставил оперу «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, 1892 год), хормейстером - Б. Вальтер. С 1901 года здесь часто дирижировал А. фон Никиш, в 1910-1912 годы работал О. Клемперер, в 1931-1933 годы - К. Бём. Постановками своих опер дирижировали Э. д’Альбер, Г. Шарпантье, Р. Штраус, З. Вагнер.
С середины XX века Гамбургская государственная опера - один из крупнейших оперных театров мира. Росту исполнительского уровня способствовали дирижёры и музыкальные руководители театра Г. Реннерт, Л. Людвиг, Х. Штайн, К. фон Донаньи, И. Мецмахер. Характерным стало обращение к современному репертуару и привлечение режиссёров с радикальными художественными идеями. Под руководством Х. Титьена (1956-1959 годы) состоялась знаменитая постановка оперы «Лоэнгрин» Р. Вагнера (режиссер Виланд Вагнер). В 1959-1973 и 1985-1988 годы театром руководил Р. Либерман, который осуществил около 30 новых постановок и основал международный фестиваль «Недели современного музыкального театра» (1961 год). Высоким уровнем режиссуры отличались спектакли 1973-1977 годов (главный режиссер Г. Фридрих), в том числе «Хованщина» М.П. Мусоргского (1974 год, на русском языке). В 1988-1997 годы под рук. Г. Альбрехта состоялись постановки, получившие мировую известность: «Парсифаль» Р. Вагнера (1992 год, режиссер Р. Уилсон), «Хованщина» Мусоргского (1994 год, режиссер Г. Купфер), «История доктора Иоганна Фауста» А.Г. Шнитке (1995 год, первая постановка, режиссер Дж. Дью). В 1997-2005 годы с Гамбургской государственной оперой сотрудничал режиссер П. Конвичный. С 2005 года художественный руководитель и главный дирижёр - австралийка С. Янг. В театре в разное время пели А. Ротенбергер, М. Мёдль, И. Нильсен, Э. Мартон, П. Доминго, К. Молль, Ф. Грундхебер, Т. Мозер и др. В 1980 году партию Амнерис в опере «Аида» Дж. Верди исполнила Е.В. Образцова. При театре работает Международная оперная студия, где обучаются певцы из разных стран.
Балет
В 1769 году Ф.Л. Шрёдером был поставлен первый балет - «Дон Жуан» К.В. Глюка. В 1830-1840-е годах популярностью пользовались большие романтические балеты, с триумфом проходили гастроли танцовщиц М. Тальони, Ф. Эльслер, К. Гризи и др. В 1862-1864 годы солисткой труппы была австрийская балерина К. Ланнер, которая поставила ряд спектаклей («Уриэль, демон ночи» и др.). Устойчивые традиции классической школы, сложившиеся в балете к началу XX века, соединились в 1920-е годах с поисками современного пластического языка в творчестве хореографов Р. фон Лабана и А. Кнуста. Их студия камерного балета, новаторские постановки («Терпсихора» на музыку Г.Ф. Генделя, 1925 год; «Шутовское зеркало» на музыку Ф. Листа, 1926 год, и др.) имели общегерманский успех. Росту профессионального уровня балетной труппы способствовали возглавлявшие её в разные годы хореографы: Х. Шведлунд, Д. Хойер, Г. Бланк, П. ван Дийк, С. Арова. Они не только сохраняли классический репертуар, но и пополняли его современными произведениями, например балетами И.Ф. Стравинского. На мировой уровень Гамбургский балет вывел Дж. Ноймайер (главный хореограф Гамбургской государственной оперы и директор балетной труппы с 1973 года, с 1996 года интендант и художественный руководитель балетной труппы). Большое значение для создания неповторимого постановочного стиля имеет постоянное сотрудничество с художником Ю. Розе. С труппой работают хореографы: М. Эк, М. Бежар и др. Репертуар включает балеты Дж. Кранко, Дж. Баланчина, Н.Р. Макаровой, Л.В. Якобсона, Х. Лимона, А. Тюдора, У. Форсайта, И. Килиана и др. Среди ведущих артистов: А. Поликарпова, И. Урбан, А. Рябко, И. и О. Бубеничек. С 1975 года в конце каждого сезона проходит смотр лучших постановок «Гамбургер баллетттаге», который завершает гала-концерт в честь В.Ф. Нижинского; проводятся открытые репетиции и мастер-классы «Баллеттверкштеттен». В 1978 году при Гамбургской государственной опере организована балетная школа, в 1988 году - Балетный центр. С 1999 года театр проводит балетный конкурс «PRIX Dom Pérignon».
Иллюстрация:
Здание Гамбургской государственной оперы. Архитекторы Г. Вебер, В. Лукс, В. Гастрейх, Х. Эберт. 1954-1955 годы. Фото К.М. Вестерманна. Архив БРЭ.