ГАМБИЯ
Государство в Западной Африке.
На западе омывается Атлантическим ок. (длина береговой линии 80 км), на севере, востоке и юге граничит с Сенегалом. Пл. 10,7 тыс. км2. Нас. 1,47 млн.чел. (2006). Столица – Банжул. Офиц. язык – английский. Денежная единица – деласи. Г. – член ООН (1965), Афр. союза (1965), МВФ (1967), МБРР (1967), ВТО (1996).
Находки каменных топоров и керамики в районе Банжула датируются приблизительно 750 н. э. Территория совр. Г. входила в состав государств Мали (13–15 вв.) и Сонгай (15–16 вв.). Осн. занятием населения было земледелие (рисоводство, выращивание корнеплодов). В сер. 15 в. в устье р. Гамбия высадились португальцы. Их фактории стали крупными центрами вывоза рабов. В кон. 16 в. на территорию Г. проникли англичане, французы и нидерландцы. В 17–18 вв. борьбу за контроль над Г. вели Англия и Франция. Британцы обосновались в форте Сент-Джеймс примерно в 30 км вверх от устья р. Гамбия, франц. опорным пунктом стал форт Альбреда на сев. берегу реки. По Версальскому договору 1783 Франция отказалась от территории вдоль р. Гамбия в обмен на часть Сенегала, сохранив Альбреду. В 1807 Г. стала брит. колонией. В 1816 англичане заложили г. Батерст (ныне столица страны – Банжул). В 1821–43 и 1866–88 она управлялась брит. губернатором Сьерра-Леоне, в 1888 окончательно преобразована в отд. колонию Великобритании. В 1889 по франко-брит. соглашению были определены современные границы Г. В 1894 Батерст и прилегающие районы приобрели статус «колонии брит. короны», остальная территория была объявлена протекторатом. Основой колониальной экономики Г. стало выращивание на экспорт арахиса.
Антиколониальная борьба в Г. приобрела организованные формы в 1920–1930-х гг. В 1947 в Законодат. совет (совещат. орган при брит. губернаторе) был избран представитель от коренных жителей Батерста. По конституции 1954 уже 14 членов совета избирались населением (в т. ч. протектората), 3 министерства возглавляли гамбийцы. Первые политич. партии возникли в 1951–52 (Демократич. партия, Объединённая партия, Мусульм. конгресс). В 1959 была создана Нар. прогрессивная партия (НПП), которая пыталась опереться на все слои населения страны. После победы НПП на выборах в Палату представителей в 1962 её лидер Д. К. Джавара стал первым премьер-министром Г. В 1963 Г. получила внутр. самоуправление.
18.8.1965 Г. была провозглашена независимым гос-вом в составе Содружества. С 24.4.1970 в соответствии с новой конституцией она стала называться Республикой Г., пост президента занял Д. К. Джавара. В июле 1981 правительство Г. с помощью сенегальских войск подавило попытку гос. переворота. В 1982–89 страна входила в состав конфедерации Сенегамбия (гос. объединение Сенегала и Г. при сохранении ими собственных парламентов, правительств и финансовой самостоятельности).
22.7.1994 в результате бескровного гос. переворота, осуществлённого группой армейских офицеров, к власти пришёл Врем. правящий совет (ВПС) во главе с лейт. Я. Джамме. Он был провозглашён главой гос-ва, конституция 1970 отменена, а деятельность политич. партий приостановлена. В 1996 вступила в силу новая конституция, одобренная на референдуме большинством населения. На президентских выборах 1996 победил Джамме. Парламентские выборы 1997 принесли победу созданной в авг. 1996 партии президента – Альянсу за патриотич. переориентацию и созидание (АППС). В президентских выборах 2001 участвовали 5 кандидатов. Главой гос-ва вновь был избран Джамме. На выборах в парламент 2002 убедительную победу одержал АППС.
Реализация в 1998–2000 программы МВФ по ускоренной структурной перестройке и развитию частного сектора способствовала некоторому оздоровлению экономики страны. Гл. направления внутр. политики правительства – борьба с бедностью и безработицей, развитие транспортной инфраструктуры и школьного образования в сельских районах. С 2003 проводится кампания по борьбе с коррупцией.
Автор(ы) статьи: Прокопенко Л. Я., Виноградова Н. В.