ГАМБИЯ

Го­су­дар­ст­во в Западной Аф­ри­ке.

На за­па­де омы­ва­ет­ся Ат­лан­ти­че­ским ок. (дли­на бе­ре­го­вой ли­нии 80 км), на се­ве­ре, вос­то­ке и юге гра­ни­чит с Се­не­га­лом. Пл. 10,7 тыс. км2. Нас. 1,47 млн.чел. (2006). Сто­ли­ца – Бан­жул. Офиц. язык – анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – де­ла­си. Г. – член ООН (1965), Афр. сою­за (1965), МВФ (1967), МБРР (1967), ВТО (1996).

На­ход­ки ка­мен­ных то­по­ров и ке­ра­ми­ки в рай­оне Бан­жу­ла да­ти­ру­ют­ся при­бли­зи­тель­но 750 н. э. Тер­ри­то­рия совр. Г. вхо­ди­ла в со­став го­су­дарств Ма­ли (13–15 вв.) и Сон­гай (15–16 вв.). Осн. за­ня­ти­ем на­се­ле­ния бы­ло зем­ле­де­лие (ри­со­вод­ст­во, вы­ра­щи­ва­ние кор­не­пло­дов). В сер. 15 в. в устье р. Гам­бия вы­са­ди­лись пор­ту­галь­цы. Их фак­то­рии ста­ли круп­ны­ми цен­тра­ми вы­во­за ра­бов. В кон. 16 в. на тер­ри­то­рию Г. про­ник­ли анг­ли­ча­не, фран­цу­зы и ни­дер­ланд­цы. В 17–18 вв. борь­бу за кон­троль над Г. ве­ли Анг­лия и Фран­ция. Бри­тан­цы обос­но­ва­лись в фор­те Сент-Джеймс при­мер­но в 30 км вверх от устья р. Гам­бия, франц. опор­ным пунк­том стал форт Альб­ре­да на сев. бе­ре­гу ре­ки. По Вер­саль­ско­му до­го­во­ру 1783 Фран­ция от­ка­за­лась от тер­ри­то­рии вдоль р. Гам­бия в об­мен на часть Се­не­га­ла, со­хра­нив Альб­ре­ду. В 1807 Г. ста­ла брит. ко­ло­ни­ей. В 1816 анг­ли­ча­не за­ло­жи­ли г. Ба­терст (ны­не сто­ли­ца стра­ны – Бан­жул). В 1821–43 и 1866–88 она управ­ля­лась брит. гу­бер­на­то­ром Сьер­ра-Ле­о­не, в 1888 окон­ча­тель­но пре­об­ра­зо­ва­на в отд. ко­ло­нию Ве­ли­ко­бри­та­нии. В 1889 по фран­ко-брит. со­гла­ше­нию бы­ли оп­ре­де­ле­ны современные гра­ни­цы Г. В 1894 Ба­терст и при­ле­гаю­щие рай­оны при­об­ре­ли ста­тус «ко­ло­нии брит. ко­ро­ны», ос­таль­ная тер­ри­то­рия бы­ла объ­яв­ле­на про­тек­то­ра­том . Ос­но­вой ко­ло­ни­аль­ной эко­но­мики Г. ста­ло вы­ра­щи­ва­ние на экс­порт ара­хи­са.

Ан­ти­ко­ло­ни­аль­ная борь­ба в Г. при­об­ре­ла ор­га­ни­зо­ван­ные фор­мы в 1920–1930-х гг. В 1947 в За­ко­но­дат. со­вет (со­ве­щат. ор­ган при брит. гу­бер­на­то­ре) был из­бран пред­ста­ви­тель от ко­рен­ных жи­те­лей Ба­тер­ста. По кон­сти­ту­ции 1954 уже 14 чле­нов со­ве­та из­би­ра­лись на­се­ле­ни­ем (в т. ч. про­тек­то­ра­та), 3 ми­ни­стер­ст­ва воз­глав­ля­ли гам­бий­цы. Пер­вые по­ли­тич. пар­тии воз­ник­ли в 1951–52 (Де­мо­кра­тич. пар­тия, Объ­е­ди­нён­ная пар­тия, Му­сульм. кон­гресс). В 1959 бы­ла соз­да­на Нар. про­грес­сив­ная пар­тия (НПП), ко­то­рая пы­та­лась опе­реть­ся на все слои на­се­ле­ния стра­ны. По­сле по­бе­ды НПП на вы­бо­рах в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей в 1962 её ли­дер Д. К. Джа­ва­ра стал пер­вым пре­мьер-ми­ни­ст­ром Г. В 1963 Г. по­лу­чи­ла внутр. са­мо­управ­ле­ние.

18.8.1965 Г. бы­ла про­воз­гла­ше­на не­за­ви­си­мым гос-вом в со­ста­ве Со­дру­же­ст­ва . С 24.4.1970 в со­от­вет­ст­вии с но­вой кон­сти­ту­ци­ей она ста­ла на­зы­вать­ся Рес­пуб­ли­кой Г., пост пре­зи­ден­та за­нял Д. К. Джа­ва­ра. В ию­ле 1981 пра­ви­тель­ст­во Г. с по­мо­щью се­не­галь­ских войск по­да­ви­ло по­пыт­ку гос. пе­ре­во­ро­та. В 1982–89 стра­на вхо­ди­ла в со­став кон­фе­де­ра­ции Се­не­гам­бия (гос. объ­е­ди­не­ние Се­не­га­ла и Г. при со­хра­не­нии ими соб­ст­вен­ных пар­ла­мен­тов, пра­ви­тельств и фи­нан­со­вой са­мо­стоя­тель­но­сти).

22.7.1994 в ре­зуль­та­те бес­кров­но­го гос. пе­ре­во­ро­та, осу­ще­ст­в­лён­но­го груп­пой ар­мей­ских офи­це­ров, к вла­сти при­шёл Врем. пра­вя­щий со­вет (ВПС) во гла­ве с лейт. Я. Джам­ме. Он был про­воз­гла­шён гла­вой гос-ва, кон­сти­ту­ция 1970 от­ме­не­на, а дея­тель­ность по­ли­тич. пар­тий при­оста­нов­ле­на. В 1996 всту­пи­ла в си­лу но­вая кон­сти­ту­ция, одоб­рен­ная на ре­фе­рен­ду­ме боль­шин­ст­вом на­се­ле­ния. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1996 по­бе­дил Джам­ме. Пар­ла­мент­ские вы­бо­ры 1997 при­нес­ли по­бе­ду соз­дан­ной в авг. 1996 пар­тии пре­зи­ден­та – Аль­ян­су за пат­рио­тич. пе­ре­ори­ен­та­цию и со­зи­да­ние (АППС). В пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 2001 уча­ст­во­ва­ли 5 кан­ди­да­тов. Гла­вой гос-ва вновь был из­бран Джам­ме. На вы­бо­рах в пар­ла­мент 2002 убе­ди­тель­ную по­бе­ду одер­жал АППС.

Реа­ли­за­ция в 1998–2000 про­грам­мы МВФ по ус­ко­рен­ной струк­тур­ной пе­ре­строй­ке и раз­ви­тию ча­ст­но­го сек­то­ра спо­соб­ст­во­ва­ла не­ко­то­ро­му оз­до­ров­ле­нию эко­но­ми­ки стра­ны. Гл. на­прав­ле­ния внутр. по­ли­ти­ки пра­ви­тель­ст­ва – борь­ба с бед­но­стью и без­ра­бо­ти­цей, раз­ви­тие транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры и школь­но­го об­ра­зо­ва­ния в сель­ских рай­онах. С 2003 про­во­дит­ся кам­па­ния по борь­бе с кор­руп­ци­ей .

Автор(ы) статьи: Про­ко­пен­ко Л. Я., Ви­но­гра­до­ва Н. В.

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