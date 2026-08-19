ГАМБАРОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ

ГАМБАРОВ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ - российский юрист.

Из дво­рян. Окон­чил юри­дический факультет Мо­с­ков­ско­го университета (1870 год). Пре­по­да­вал гражданское пра­во в Но­во­рос­сий­ском (1880-1884 годы) и Мо­с­ков­ском (1884-1899 годы, профессор с 1884 года) университетах, Санкт-Пе­тербургском (Пет­роградском) (1906-1917 годы) и Тиф­лис­ском (1921-1925 годы) по­ли­тех­нических институтах. Один из ос­но­ва­те­лей Русской выс­шей шко­лы об­щественных на­ук в Па­ри­же (1900-1906 годы). Ос­но­во­по­лож­ник со­цио­ло­гической шко­лы гражданского пра­ва в Рос­сии. Раз­ви­вая идеи Р. фон Иерин­га, Гамбаров рас­смат­ри­вал пра­во как «об­ще­ст­вен­ный» ин­те­рес при­ме­ни­тель­но к че­ло­ве­че­ским от­но­ше­ни­ям, по­став­лен­ный под за­щи­ту при­ну­ди­тель­ной вла­сти го­су­дар­ст­ва.

Ос­но­вой на­учного пра­во­ве­де­ния счи­тал срав­ни­тель­но-ис­то­рический ме­тод изу­че­ния юри­дических по­ня­тий и док­трин. В сво­ём «Кур­се гра­ж­дан­ско­го пра­ва» (т. 1, 1911 год) из­ла­гал не осо­бен­но­сти русского за­ко­но­да­тель­ст­ва , а «об­щее» гражданское пра­во как ре­зуль­тат раз­ви­тия его отдельных ин­сти­ту­тов и док­трин у всех на­ро­дов, на­хо­дя­щих­ся в сход­ных ус­ло­ви­ях раз­ви­тия. Та­кой под­ход по­зво­лял юри­сту раз­би­рать­ся в лю­бом национальном за­ко­но­да­тель­ст­ве и раз­ре­шать воп­ро­сы, от­но­ся­щие­ся к ве́­де­нию нау­ки или к ком­пе­тен­ции су­дьи.

Сочинения:

Доб­ро­воль­ная и без­воз­мезд­ная дея­тель­ность в чу­жом ин­те­ре­се вне до­го­вор­но­го от­но­ше­ния и не по пред­пи­са­нию за­ко­на. М., 1879-1880 годы. Вып. 1–2;

Пра­во в его ос­нов­ных мо­мен­тах // Сбор­ник по об­ще­ст­вен­но-юри­диче­ским нау­кам. СПб., 1899 год. Вып. 1;

Пра­во соб­ст­вен­но­сти // Сбор­ник рус­ской выс­шей шко­лы об­ще­ст­вен­ных на­ук. СПб., 1903 год;

Сво­бо­да и ее га­ран­тии. СПб., 1910 год.

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