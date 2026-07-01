Гамбахский праздник

Гамба́хский пра́здник— политиче­ская демонстрация 27—30 мая 1832 в окрестностях Гамбахского замка в баварском округе Пфальц, близ Нейштадта, инициированная германскими либералами и республиканцами публицистами И. Г. А. Виртом, Ф. П. Зибенпфейфером, заметное событие в германском национальном движении. В Г. п. приняли участие около 32 тыс. студентов, профессоров, ремесленников, крестьян, а также французские и польские эмигранты. Г. п. стал основным событием оппозиционного движения в германских государствах, вызванного революционными событиями 1830 в Европе. Ораторы требовали объединения Германии на республиканских принципах, федерации, создания европейской республиканской конфедерации, выражали солидарность с участниками Революции во Франции и Польского восстания 1830. Г. п. стал поводом к новому витку антидемократических репрессий со стороны властей Германского союза. В июне—июле 1832 Союзный сейм Германского союза принял ряд постановлений, отменявших свободу печати, политических союзов, собраний, а также разрешил использование войск союза для защиты немецких государей, которым угрожает революция.

Лит.: Foerster C. Der Preß- und Vaterlandsverein von 1832/33. Sozialstruktur und Organisationsformen der bürgerlichen Bewegung in der Zeit des Hambacher Festes. Trier, 1982; Kermann J., Nestler G., Schiffmann D. (Hrsg.) Freiheit, Einheit und Europa. Das Hambacher Fest von 1832 — Ursachen, Ziele und Wirkungen. Ludwigshafen, 2006. А. Г. Матвеева.