ГАМАЮНСКАЯ КУЛЬТУРА

ГАМАЮНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура финала бронзового и начала раннего железного веков (XI/X-V/IV веков до нашей эры) гор­но-лес­но­го, лес­но­го, ле­со­степ­но­го За­ура­лья и При­ура­лья.

На­зва­на по сто­ян­ке на мы­се Га­ма­юн Верх-Исет­ско­го пру­да близ Ека­те­рин­бур­га. Вы­де­ле­на в 1950-х годах Е.М. Берс и К. В. Саль­ни­ко­вым (по­след­ним - как ка­ме­но­гор­ская куль­ту­ра). Го­ро­ди­ща , ук­ре­п­лён­ные оди­ноч­ные жи­ли­ща (с двой­ны­ми сте­на­ми, рвом и час­то­ко­лом), се­ли­ща, се­зон­ные сто­ян­ки. Жилища на­зем­ные и уг­луб­лён­ные, срубные и каркасные, с зем­ля­ны­ми ле­жан­ка­ми, лёгкие по­строй­ки ти­па ша­ла­шей и чу­мов. Горш­ки с при­ме­сью таль­ка и др., с ото­гну­тым вен­чи­ком и при­ос­т­рён­но-ок­руг­лым, ок­руг­лым, уп­ло­щён­ным или ма­лень­ким пло­ским дни­щем, ук­ра­ше­ны ко­сы­ми штам­по­ван­ны­ми кре­ста­ми, вол­ни­сты­ми узо­ра­ми, на­сеч­ка­ми, поя­ска­ми ямок в ос­но­ва­нии шей­ки. Пре­об­ла­да­ют ка­мен­ные ору­дия.

Гамаюнская культура при­над­ле­жит кру­гу кре­сто­вой ке­ра­ми­ки куль­ту­ры . Фор­ми­ро­ва­ние Гамаюнской культуры про­ис­хо­ди­ло в бас­сей­нах Лозь­вы и Тав­ды на ба­зе па­мят­ни­ков лозь­вин­ской и ат­лым­ской куль­тур. На ран­них эта­пах Гамаюнская культура - куль­ту­ра та­ёж­ных охот­ни­ков и ры­бо­ло­вов; на позд­них - в Среднем и Южном За­ура­лье под влия­ни­ем ит­куль­ской куль­ту­ры, анань­ин­ской куль­ту­ры и ле­со­степ­ных куль­тур Западной Си­би­ри но­си­те­ли Гамаюнской культуры ов­ла­де­ли на­вы­ка­ми раз­ве­де­ния ло­ша­дей, круп­но­го и мел­ко­го ро­га­то­го ско­та, об­ра­бот­ки ме­ди и брон­зы, по­зна­ко­ми­лись с ору­дия­ми из же­ле­за. Ве­ро­ят­но, Гамаюнская культура яви­лась од­ним из ком­по­нен­тов в сло­же­нии куль­тур гор­но-лес­но­го Ура­ла и При­ура­лья ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (син­дей­ской, ит­куль­ской, анань­ин­ской и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)