ГАМАЮНСКАЯ КУЛЬТУРА
ГАМАЮНСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура финала бронзового и начала раннего железного веков (XI/X-V/IV веков до нашей эры) горно-лесного, лесного, лесостепного Зауралья и Приуралья.
Названа по стоянке на мысе Гамаюн Верх-Исетского пруда близ Екатеринбурга. Выделена в 1950-х годах Е.М. Берс и К. В. Сальниковым (последним - как каменогорская культура). Городища, укреплённые одиночные жилища (с двойными стенами, рвом и частоколом), селища, сезонные стоянки. Жилища наземные и углублённые, срубные и каркасные, с земляными лежанками, лёгкие постройки типа шалашей и чумов. Горшки с примесью талька и др., с отогнутым венчиком и приострённо-округлым, округлым, уплощённым или маленьким плоским днищем, украшены косыми штампованными крестами, волнистыми узорами, насечками, поясками ямок в основании шейки. Преобладают каменные орудия.
Гамаюнская культура принадлежит кругу крестовой керамики культуры. Формирование Гамаюнской культуры происходило в бассейнах Лозьвы и Тавды на базе памятников лозьвинской и атлымской культур. На ранних этапах Гамаюнская культура - культура таёжных охотников и рыболовов; на поздних - в Среднем и Южном Зауралье под влиянием иткульской культуры, ананьинской культуры и лесостепных культур Западной Сибири носители Гамаюнской культуры овладели навыками разведения лошадей, крупного и мелкого рогатого скота, обработки меди и бронзы, познакомились с орудиями из железа. Вероятно, Гамаюнская культура явилась одним из компонентов в сложении культур горно-лесного Урала и Приуралья раннего железного века (синдейской, иткульской, ананьинской и др.).