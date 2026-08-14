Гамaрник, Ян Борисович (наст. имя Пудикoвич Яков) (02[14].06.1884, г. Житомир ‒ 31.05.1937, г. Москва)

Гамáрник, Ян Борисович (наст. имя Пудикóвич Яков) (02[14].06.1884, г. Житомир — 31.05.1937, г. Москва) — советский военачальник, армейский комиссар 1-го ранга (1935), деятель ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). Происходил из семьи конторского служащего. Учился в Петербургском психоневрологическом институте и на юридическом факультете Киевского университета. Познакомившись с С. В. Косиором и Н. А. Скрыпником, в сентябре 1916 стал членом РСДРП(б). До октября 1917 секретарь Киевского комитета РСДРП(б). Участвовал в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Киеве и борьбе против Центральной рады. В 1918—1920 — член подпольного Всеукраинского центра и один из руководителей Одесской, Харьковской и Крымской партийных организаций. В 1919 был членом РВС Южной группы войск 12-й армии, совершившей 400-километровый переход по тылам противника из района г. Одессы до г. Житомира. Комиссаром 58-й стрелковой дивизии принимал участие во взятии Киева. В 1920—1923 – председатель Одесского и Киевского губкомов КП(б) Украины, председатель Киевского губисполкома. В 1923—1928 председатель Дальневосточного ревкома, крайисполкома и секретарь Дальневосточного крайкома партии. При его участии разрабатывался и осуществлялся 10-летний план подъема экономики края (1926—1935). В этот период Г. был избран членом ЦК ВКП(б). За вклад в укрепление дальневосточных рубежей был награжден орденом Красного Знамени. С 1928 — первый секретарь ЦК КП(б) Белоруссии (см. Беларусь) и член РВС Белорусского военного округа. С октября 1929 — начальник Политуправления РККА, с июня 1930 — одновременно заместитель народного комиссара по военным и морским делам и заместитель Председателя РВС СССР. Принимал участие в осуществлении техниче­ской реконструкции Красной армии (см. Рабоче-Крестьянская Красная армия ). Являлся ответственным редактором газеты «Красная звезда». За успехи в модернизации Вооруженных сил был награжден орденом Ленина (1933). Г. был одним из активных участников «чистки» политического аппарата и военспецов РККА в 1930-е. Г. был снят с поста начальника Политуправления РККА 20 мая 1937, понижен до должности члена Военного совета Среднеазиатского военного округа. Затем он был уволен из Вооруженных сил. Застрелился под угрозой ареста, объявлен участником «военного заговора», реабилитирован 7 октября 1955.

Лит.: Дубинина Н. И. Дальний Восток Яна Гамарника. Хабаровск, 2011; Лазарев С. Е. Советская военная элита 1930-х годов: «Красные» полководцы, какими они были. Проблемы взаимоотношений. Трагедия «чисток» / Предисл. В. С. Мильбаха. М., 2016; Салехов Н. И. Я. Б. Гамарник. М., 1964. С. Е. Лазарев.