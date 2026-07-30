ГАМАРНИК ЯН БОРИСОВИЧ

Ян Борисович Гамарник родился 2 (по новому стилю — 14) июня 1894 года в городе Житомире. По национальности еврей. В 1913 году с серебряной медалью окончил гимназию, после чего жил в городе Малине (ныне — Житомирская область Украины), зарабатывал репетиторством. Вскоре переехал в Санкт-Петербург, где близко сошёлся с революционными кругами, учась в психоневрологическом институте.

Жена — Блюма Савельевна Авербух-Гамарник (1892-1941), революционерка-подпольщица, участница Гражданской войны, в годы Советской власти работала научным работником секретариата редакции «История Гражданской войны». Была арестована в августе 1937 года и осуждена к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. 27 июля 1941 года расстреляна на полигоне «Коммунарка». Посмертно реабилитирована в 1955 году. Дочь — Кочнева (Гамарник) Виктория Яновна, 1924 года рождения, после ареста матери была отправлена в детский дом. Впоследствии работала инженером в Миннефти СССР.

Переведясь на юридический факультет Киевского университета в 1915 году, Гамарник продолжал активно заниматься революционной работой. В 1916 году он вступил в РСДРП(б), был избран членом, а затем секретарём Киевского комитета РСДРП(б). В 1917 году Гамарник активно участвовал в подготовке и проведении Октябрьского вооружённого восстания в Киеве, а затем в борьбе с Центральной Радой.

27 октября (по новому стилю — 9 ноября) 1917 года Гамарник был избран членом Киевского ревкома. Принимал участие в боевых действиях против войск Германии и Австро-Венгрии, оккупировавших Украину после заключения Брестского мира . В период оккупации немецко-австрийскими войсками он являлся одним из руководителей подпольной и партизанской деятельности на территории Одесской и Харьковской губерний, а также в Крыму.

В марте 1918 года Гамарник был избран членом ЦИК Советов Украины, а в апреле того же года — членом Оргбюро по подготовке I съезда КП(б) Украины. В конце 1918 года он являлся одним из руководителей восстания в Харькове против власти Киевской Директории. После взятия Одессы Красной Армией Гамарник был избран председателем Одесского губкома КП(б)У. Принимал участие в руководстве боевыми действиями против войск А. И. Деникина , формирований С. В. Петлюры и Н. И. Махно , взятии Киева, будучи членом Реввоенсовета 12-й армии и комиссаром 58-й стрелковой дивизии.

С 1920 года Гамарник находился на партийной и советской работе, был председателем Одесского, затем Киевского губкомов КП(б)У. Руководил подавлением крестьянских восстаний и послевоенным восстановлением народного хозяйства на Украине. С 1923 года работал на Дальнем Востоке и в Сибири, был председателем Приморского губисполкома и Дальневосточного ревкома, председателем и секретарём Дальневосточного крайисполкома. С апреля 1927 года занимал должность члена Реввоенсовета Сибирского военного округа. Внёс большой вклад в развитие народного хозяйства на Дальнем Востоке.

В 1928-1930 годах Гамарник занимал должность первого секретаря ЦК КП(б) Белоруссии. Под его руководством в республике проводился в жизнь первый пятилетний план развития народного хозяйства, полным ходом шла индустриализация . С октября 1929 года он также работал в качестве начальника Полиуправления Рабоче-Крестьянской Красной Армии , одновременно занимая должность ответственного редактора газеты Народного комиссариата по военным и морским делам СССР «Красная звезда». С июня 1930 года занимал также должности заместителя председателя Реввоенсовета СССР (до его расформирования в июне 1934 года) и заместителя народного комиссара по военным и морским делам (с июня 1934 года — народного комиссара обороны СССР). Избирался кандидатом в члены, членом ЦК ВКП(б), членом ВЦИК и ЦИК СССР.

13 марта 1937 года Гамарник был снят со всех должностей и назначен уполномченным Народного комиссариата обороны СССР при Совете Народных Комиссаров РСФСР, а 20 мая 1937 года был направлен членом Военного Совета в Среднеазиатский военный округ. 31 мая 1937 года, видя неизбежность своего ареста органами НКВД СССР, он застрелился. Место захоронения неизвестно. После смерти Гамарник был объявлен «врагом народа», показания на его участие в антисоветском заговоре дали многие арестованные военачальники. 7 октября 1955 года он был посмертно реабилитирован в партийном отношении.