ГАМАНКОВ ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ

Ефрем Иванович Гаманков родился 16 (по новому стилю — 29) мая 1912 года в селе Робчик (ныне — Унечский район Брянской области) в крестьянской семье. По национальности русский. После окончания двух классов школы батрачил в своём родном селе. В 1929 году переехал на Кольский полуостров, работал чернорабочим в леспромхозе.

С 1932 года работал матросом на лоцмейстерской станции Мурманского порта. Пройдя обучение, Гаманков стал загребным на лоцманской шлюпке. Позднее ходил матросом на ледокольном пароходе «Таймыр», парусно-моторном судне «Исследователь», участвовал в проведении гидрографических работ в Белом море и реках его бассейна.

В июне 1938 года Гаманков перешёл на работу в систему Главсевморпути. Ходил матросом на пароходе «Ермак», участвовал в освобождении застрявших во льдах пароходов «Георгий Седов», «Садко» и «Малыгин». 28 августа 1938 года, после нескольких безуспешных попыток отбуксировать «Георгия Седова», дрейфовавшего ещё с осени 1937 года, было принято решение оставить на его борту шестерых членов экипажа для последующей зимовки. Среди этой группы был и Гаманков. Во время дрейфа он исполнял обязанности кочегара, такелажника и повара одновременно. Лишь в январе 1940 года ледокол «Иосиф Сталин» сумел вывести «Георгия Седова» на чистую воду в Гренландском море к северо-западу от архипелага Шпицберген. За этот героический дрейф все его участники были удостоены звания Героев Советского Союза и получили премии в размере 25000 рублей, а пароход был награждён орденом Ленина .

После завершения дрейфа Гаманков был направлен на учёбу в Москву, в Промышленную академию. С началом Великой Отечественной войны он подал рапорт о своём возвращении на флот. Ходил в плавание на кораблях Тихоокеанского флота «Смоленый», «Ким», «Кулу», «Красногвардеец». Участвовал в конвоировании американских караванов, доставлявших грузы в Советский Союз. В послевоенное время работал старшим механиком, третьим, вторым помощником капитана на различных рыболовецких судах на Дальнем Востоке. Трагически погиб 15 мая 1951 года, похоронен во Владивостоке.