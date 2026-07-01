ГАМАН ИОГАНН ГЕОРГ
ГАМАН ИОГАНН ГЕОРГ - немецкий философ.
Учился в Кёнигсбергском университе. Во время пребывания в Лондоне (1757-1758 годы) пережил духовный кризис, обративший его к религии. В дальнейшем вёл существование непрофессионального философа сократического типа («северный маг»), зарабатывая на жизнь службой в акцизном управлении и на таможне; при этом Гаман был заклятым врагом и сатирическим критиком прусских порядков и политики Фридриха II.
В кратких и фрагментарных сочинениях Гамана, нарочито тёмных по смыслу и рапсодических по композиции, отразился кризис немецкого просветительского рационализма. Идеи И. Канта и И.Г. Гердера послужили Гаману почвой для полемического спора-диалога, целью которого было показать узость, поверхностность и «греховность» «самовлюблённого» человеческого разума. Разум (рассудок) человека индивидуален, историчен, ситуативен: не существует всеобщего «здравого смысла» (common sense) просветительской философии, как и кантовского «чистого разума» [«Метакритика пуризма разума» («Metakritik über den Purismum der Vernunft», опубликовано в 1800 году); эмпирической и сенсуалистической позиции Гамана родственна антикантовская позиция позднего Гердера, испытавшего влияние Гамана]. Мировая история - христоцентрична, то есть события вочеловечения Христа и его искупительной жертвы лежат внутри всего когда-либо происходившего или происходящего в мире. Мир, бытие - природа и история - это Божественная «речь, обращённая к твари», слово Божие (как и Библия). Язык - «первый и последний орган и критерий разума», связанность которого с языком определяет границы разума, так что не имеет смысла рассуждать о Божественном или естественном происхождении языка (против Гердера). Гаман акцентировал интуитивный момент в познании (концепция «непосредственного знания») и в творчестве. Поэзия, понятая как откровение Бога в человеке, есть пророчество («Aesthetica in nuce» в составе «Крестовых походов филолога», «Kreuzzüge des Philologen», 1762 год, и другие сочинения), и языческие философы - тоже «посланцы и толмачи Господа».
Идеи Гамана с их парадоксальной остротой стали непременным элементом немецкой культуры 2-й половины XVIII - начала XIX веков; они оказали влияние на течение «Бури и натиска», на И.Г. Гердера и И.В. Гёте, были восприняты йенскими романтиками, Жан Полем. Мотивы религиозной критики культуры, содержавшиеся в сочинениях Гамана, были продолжены С. Кьеркегором.
Сочинения:
Sämtliche Werke / Hrsg. von J. Nadler. W., 1949-1957. Bd 1-6;
Briefwechsel / Hrsg. von W. Ziesemer, A. Henkel. Wiesbaden; Fr./M., 1955-1975. Bd 1-8;
Hauptschriften erklärt. Gütersloh, 1956-1963. Bd 1, 2, 4, 5, 7;
Идеи эстетического воспитания. М., 1973. Т. 2. С. 149-161.