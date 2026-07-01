ГАМАН ИОГАНН ГЕОРГ

ГАМАН ИОГАНН ГЕОРГ - немецкий философ.

Учил­ся в Кё­нигс­берг­ском университе. Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Лон­до­не (1757-1758 годы) пе­ре­жил ду­хов­ный кри­зис, об­ра­тив­ший его к ре­ли­гии. В даль­ней­шем вёл су­ще­ст­во­ва­ние не­про­фес­сио­наль­но­го фи­ло­со­фа со­кра­ти­че­ско­го ти­па («се­вер­ный маг»), за­ра­ба­ты­вая на жизнь служ­бой в ак­циз­ном управ­ле­нии и на та­мож­не; при этом Гаман был за­кля­тым вра­гом и са­ти­рическим кри­ти­ком прусских по­ряд­ков и по­ли­ти­ки Фрид­ри­ха II.

В крат­ких и фраг­мен­тар­ных со­чи­не­ни­ях Гамана, на­ро­чи­то тём­ных по смыс­лу и рап­со­ди­че­ских по ком­по­зи­ции, от­ра­зил­ся кри­зис немецкого про­све­ти­тель­ско­го ра­цио­на­лиз­ма. Идеи И. Кан­та и И.Г. Гер­де­ра по­слу­жи­ли Гаману поч­вой для по­ле­мического спо­ра-диа­ло­га, це­лью ко­то­ро­го бы­ло по­ка­зать узость, по­верх­но­ст­ность и «гре­хов­ность» «са­мо­влюб­лён­но­го» че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма. Ра­зум (рас­су­док) че­ло­ве­ка ин­ди­ви­дуа­лен, ис­то­ри­чен, си­туа­ти­вен: не су­ще­ст­ву­ет все­об­ще­го «здра­во­го смыс­ла» (common sense) про­све­ти­тель­ской фи­ло­со­фии, как и кан­тов­ско­го «чис­то­го ра­зу­ма» [«Ме­так­ри­ти­ка пу­риз­ма ра­зу­ма» («Metakritik über den Purismum der Vernunft», опубликовано в 1800 году); эм­пи­рической и сен­суа­ли­стической по­зи­ции Гамана род­ст­вен­на ан­ти­кан­тов­ская по­зи­ция позд­не­го Гер­де­ра , ис­пы­тав­ше­го влия­ние Гамана]. Ми­ро­вая ис­то­рия - хри­сто­цен­трич­на, то есть со­бы­тия во­че­ло­ве­че­ния Хри­ста и его ис­ку­пи­тель­ной жерт­вы ле­жат внут­ри все­го ко­гда-ли­бо про­ис­хо­див­ше­го или про­ис­хо­дя­ще­го в ми­ре. Мир, бы­тие - при­ро­да и ис­то­рия - это Бо­же­ст­вен­ная «речь, об­ра­щён­ная к тва­ри», сло­во Бо­жие (как и Биб­лия). Язык - «пер­вый и по­след­ний ор­ган и кри­те­рий ра­зу­ма», свя­зан­ность ко­то­ро­го с язы­ком оп­ре­де­ля­ет гра­ни­цы ра­зу­ма, так что не име­ет смыс­ла рас­су­ж­дать о Бо­же­ст­вен­ном или ес­те­ст­вен­ном про­ис­хо­ж­де­нии язы­ка (про­тив Гер­де­ра). Гаман ак­цен­ти­ро­вал ин­туи­тив­ный мо­мент в по­зна­нии (кон­цеп­ция «не­по­сред­ст­вен­но­го зна­ния») и в твор­че­ст­ве. По­эзия, по­ня­тая как от­кро­ве­ние Бо­га в че­ло­ве­ке, есть про­ро­че­ст­во («Aesthetica in nuce» в со­ста­ве «Кре­сто­вых по­хо­дов фи­ло­ло­га», «Kreuzzüge des Philologen», 1762 год, и другие со­чинения), и язы­ческие фи­ло­со­фы - то­же «по­слан­цы и тол­ма­чи Гос­по­да».

Идеи Гамана с их па­ра­док­саль­ной ост­ро­той ста­ли не­пре­мен­ным эле­мен­том немецкой куль­ту­ры 2-й половины XVIII - начала XIX веков; они ока­за­ли влия­ние на те­че­ние «Бу­ри и на­тис­ка», на И.Г. Гер­де­ра и И.В. Гё­те , бы­ли вос­при­ня­ты йен­ски­ми ро­ман­ти­ка­ми, Жан По­лем. Мо­ти­вы ре­лигиозной кри­ти­ки куль­ту­ры, со­дер­жав­шие­ся в со­чи­не­ни­ях Гамана, бы­ли про­дол­же­ны С. Кьер­ке­го­ром.

Сочинения:

Sämtliche Werke / Hrsg. von J. Nad­ler. W., 1949-1957. Bd 1-6;

Briefwechsel / Hrsg. von W. Ziesemer, A. Henkel. Wiesbaden; Fr./M., 1955-1975. Bd 1-8;

Hauptschriften er­k­lärt. Gütersloh, 1956-1963. Bd 1, 2, 4, 5, 7;

Идеи эс­те­ти­че­ско­го вос­пи­та­ния. М., 1973. Т. 2. С. 149-161.

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