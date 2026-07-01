Гама (порт. Gama), Вашку (Васко) да (1469 [по др. данным, 1460], Синиш, Португалия ‒ 24.12.1524, Кочин, Индия)

Га́ма (порт. Gama), Ва́шку (Васко) да (1469 [по др. данным, 1460], Синиш, Португалия — 24.12.1524, Кочин, Индия) — португальский военный деятель и мореплаватель эпохи Великих географических открытий, граф Видигейра (с 1519), вице-король Индии (в 1524). Впервые проложил морской путь в страны Востока. Выходец из дворянского рода, Г., видимо, учился в Эворе, затем прибыл ко двору Жуана II и завоевал его доверие. По мнению некоторых историков, гл. образом португальских, Г. уже при Жуане II, до 1495, плавал в Гвинею, а, возможно, и к вост. побережью Африки и к берегам Америки, однако эта гипотеза не доказана. В 1497 король Мануэл I поставил Г. во главе флотилии, предназначенной завершить усилия поколений португ. мореплавателей и проложить путь в страны Востока вокруг Африки. К тому времени португальцам уже было известно все зап. побережье Африки, Б. Диаш ди Новаиш в 1488 открыл ее южную оконечность и вышел в Индийский океан , а П. да Ковильян в 1491—1492 сообщил важные сведения об Индии и о вост. побережье Африки. Экспедиция Г. тщательно готовилась, для нее подобрали лучшие корабли и команды. 8 июля 1497 4 корабля отплыли из Белена (близ Лиссабона). Достигнув Гвинеи, Г. двинулся на юго-запад, а за экватором повернул к юго-востоку, описав таким образом широкую дугу в открытом океане, вдали от африканских берегов, где ему мешали бы встречные ветры и течения, а затем вновь подошел к берегам Африки и обогнул ее южную оконечность. Г. сурово подавил мятеж моряков, уставших от тягот путешествия и болезней. Достигнув к началу марта порта Мозамбик, португальцы в дальнейшем продвижении постоянно встречали сопротивление мусульманских купцов, увидевших в них опасных конкурентов, и провоцировали его жестокими расправами над местным населением. Враждебно принятый в Момбасе, Г. нашел поддержку во враждовавшем с ней г. Малинди, правитель которого заключил с ним союз и дал опытного лоцмана Ахмеда Ибн Маджида. С его помощью Г. пересек Аравийское море и 20 мая 1498 достиг г. Каликут на Малабарском берегу Индии. В условиях противодействия арабских купцов Г. не смог установить дружественные отношения с саморином (правителем) Каликута, однако сумел закупить образцы пряностей. 29 августа 1498 Г. отплыл из Индии и к концу августа 1499 прибыл в Лиссабон. В плавании погибли 2 корабля из 4 и более половины матросов. Возвращение Г. вызвало ликование при дворе и в деловых кругах. Мануэл I принял титул «владетеля Гвинеи и завоеваний, мореплавания и торговли Эфиопии, Аравии, Персии и Индии». Г. получил в награду титулы дона и «адмирала Индийских морей».

В 1502—1503 Г. вновь возглавлял экспедицию в Индию, по пути укрепив позиции Португалии на западном побережье Африки. В Индии ни военные победы, ни жестокие расправы над мирными жителями не помогли Г. заставить правителя Каликута подписать выгодный Португалии торговый договор, и Г. был отстранен от колониальной политики. Лишь после смерти Мануэла I король Жуан III, недовольный состоянием дел на Востоке, назначил Г. вице-королем ­Индии. В апреле 1524 Г. отплыл из Лиссабона, в сентябре достиг Индии, но вскоре умер от болезни.

Открытие Г. имело важнейшие последствия для Португалии и всего мира. Границы известных европейцам земель были раздвинуты. С этого времени и до 2-й половины XIX в. торговля Европы со странами Востока велась в основном по маршруту, проложенному Г. Центр деловой активности перемещался из Средиземноморья в Атлантику, что способствовало упадку итальянской торговли. Португалия установила контроль над торговыми путями Индийского океана, вытеснив с них арабских купцов, и стала получать огромные прибыли от монопольной торговли восточными товарами. Ее авторитет в Европе заметно вырос. Открытие Г. повлияло на развитие португальской культуры, способствуя проникновению восточных влияний, а хлынувший в Португалию поток богатств предоставил материальные возможности для масштабного строительства. Подвиги мореплавателей вдохновили Камоэнса, воспевшего их в «Лузиадах».

Лит.: Кунин К. И. Васко да Гама. М., 1947; Субботин В. А. Колумб. Васко да Гама. Магеллан. М., 1998; Хазанов А. М. Тайна Васко да Гамы. М., 2000; Харт Г. Морской путь в Индию. М., 1954; Bouchon G. Vasco da Gama. Lille, 1997; Latino Coelho J. M. Vasco da Gama. Lisboa, 2007; Moráles Padrón F. Las dos llegadas a las Indias. Porto, 1987; Subrajmanyam S. The Career and Legend of Vasco da Gama. Cambridge, 1997; Vasco da Gama and the Linking of Europe and Asia / Ed. A. Disney, E. Booth. [Б. м.], 2000. В. А. Ведюшкин.