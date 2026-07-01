ГАЛЯТКИН ПЁТР ИВАНОВИЧ

Пётр Иванович Галяткин родился в 1922 году в деревне Носокво (ныне — Дмитровский район Московской области) в крестьянской семье. По национальности русский. Окончил девять классов школы, учился в Ивантеевском текстильном техникуме.

В 1943 году Галяткин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Дмитриевским районным военным комиссариатом и направлен на фронт Великой Отечественной войны . Участвовал в освобождении города Павлограда, во время которого его дивизия особо отличилась и получила почётное наименование «Павлоградской».

Особенно отличился во время битвы за Днепр , будучи комсоргом батальона 178-го гвардейского стрелкового полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии 12-й армии. Перед началом боя он провёл митинг с участием всех комсомольцев батальона, воодушевив их на выполнение поставленной боевой задачи. Галяткин в числе передового отряда переправился через Днепр. Разгромив немецкое охранение, батальон повёл наступление на село Разумовка Запорожского района Запорожской области Украинской ССР. Подняв бойцов на штурм, он ворвался в этот населённый пункт и принял активное участие в его зачистке. Гранатами Галяткин закидал дом с пулемётной точкой. В разгар того боя он был убит близким разрывом снаряда. Похоронен в селе Разумовка.

Командир 178-го гвардейского стрелкового полка, гвардии полковник С. С. Слесарчук посмертно представил Галяткина к званию Героя Советского Союза .