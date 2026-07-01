ГАЛЯМИЧЕВ Александр Николаевич

Окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, (1979)

Кандидат исторических наук : Либеральное направление в немецкой историографии гуситского движения второй половины XIX века (1983)

Доктор исторических наук : Экономическое и социальное развитие раннего чешского города (Прага X-XIII вв.) (1996)

Научные интересы : история Чехии X-XV вв.

Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Сочинения:

Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века. Саратов, 1988

Экономическое и социальное развитие раннего чешского города (Прага X-начала XIII в.). Саратов, 1995

К проблеме истолкования сущности гуситского движения // Из истории социально-этических и политико-правовых идей. Саратов, 1990.

К проблеме возникновения средневековых городов // Славянский сборник. Саратов, 1990. Вып. 4.

Города и городское право в средневековой Чехии // Право в средневековом мире. М., 1996.

Читая Палацкого // Историк и историография. Материалы научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения Л.А. Деброва. Саратов, 1999.

К вопросу об истоках городской политики Пржемысла Оттокара II // Вопросы истории славян. Воронеж, 2001. Вып. 15.

Артур Иванович Озолин (страницы биографии историка-слависта) // Славянский сборник. Саратов, 2003. Вып. 6.

Индивидуальное и коллективное в хилиастическом Таборе // Индивидуальное и коллективное в истории. Саратов, 2004.

Монголо-татарское нашествие на Чехию и его исторические последствия // Вопросы истории славян. Воронеж, 2006. Вып. 17.

Судьбы отечественной медиевистики. Саратовская школа: трудный путь становления. 1917 — середина 1950-х годов // Историк и власть. Советские историки сталинской эпохи. Саратов, 2006.

Медиевистика в Саратовском университете: Очерки истории (1917 — 1977). Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 2010. 116 с. (монография).

Экономическое и социальное развитие раннего чешского города (Прага Х — начала ХIII в.). Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1995. 164 с. (монография).

Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века. Саратов, 1988. 86 с. (монография).

Горные города и их место в истории средневекового урбанизма в чешских землях // Город и культура на Западе и в России. Сборник материалов Международной научной конференции. Саратов, 2014. С. 70-76.

Средневековые города Чехии: общее и особенное в европейском контексте // Известия Сарат. ун-та. Новая серия. 2014. Т. 14. Серия История. Международные отношения. Вып. 2. С. 54-57.

Средневековая история славян в научно-педагогической деятельности Т.Н. Грановского // Известия Сарат. ун-та. Новая серия. 2013. Т. 13. Серия История. Международные отношения. Вып. 3. С. 43-49.

Великая Моравия: взгляд из России // Sbornik praci Pedagogické fakulty Masarykovy university. Řada společenských věd. Brno, 2011. Roč. 27. Č. 1. S. 7-12.

Э.Э. Виолле-ле-Дюк и его место в истории изучения средневековых городов Франции // Известия Сарат. ун-та. Новая серия. 2012. Т. 12. Серия История. Международные отношения. Вып. 4. С. 12-14.

Ян Гус и лолларды (Письмо Гуса магистру Ричарду Вайчу) // Известия Сарат. ун-та. Новая серия. 2012. Т. 12. Серия История. Международные отношения. Вып. 2. С. 15-17.

Распространение немецкого права в городах Чехии и Западной Руси: общее и особенное // Sbornik praci Pedagogické fakulty Masarykovy university. Řada společenských věd. Brno, 2011. Roč. 26. Č. 1. S. 14-20.

Города Чехии в «злые годы после смерти короля Пржемысла Оттокара II» // Славянский сборник. Саратов, 2011. Вып. 9. С. 58-66.

Российский учёный А.И. Озолин и его труды по истории гуситского движения // Sbornik praci Pedagogické fakulty Masarykovy university. Řada společenských věd. Brno, 2011. Roč. 25. Č. 1. S. 90-97.

Гуситы и Жанна д ́Арк // Вопросы истории славян. Воронеж, 2010. Вып. 20. С. 41-46.

Кирилло-мефодиевская традиция в государственной концепции Карла IV Люксембурга // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2010. Т. 10. Серия История. Международные отношения. Вып. 2. С. 12-14.

Образ гуситской эпохи в сатирической повести С. Чеха «Новое эпохальное путешествие пана Броучека, на этот раз в XV столетие» // Известия Саратовского университета. Новая серия. 2010. Т. 10. Серия История. Международные отношения. Вып. 1. С. 74-77.