ГАЛВАН ДУАРТЕ

ГАЛВАН ДУАРТЕ (Duarte Galvão) - португальский историк и дипломат.

Происходит из португальской знати, сын Руи Галвана, личного секретаря короля Афонсу V. Получил гуманистическое образование. Выполнял ряд дипломатических миссий при европейских дворах.

Главный хронист королевства с 1460 г. Галван – продолжатель португальской историографической традиции пер. пол. 15 в.

Он написал или отредактировал по материалам Ф. Лопеша «Хронику Афонсу I Энрикеша», первого короля Португалии.

Хроника написана с использованием ряда источников, в том числе, возможно, на основе какой-либо более ранней хроники; сохранилась в многочисленных копиях. Она излагает события 12 в. и повествует о воспитании Афонсу I, его войне с матерью, с императором Кастилии, о португальской Реконкисте, битве при Орике, осаде и взятии Лиссабона в 1147 г., о переносе мощей св. Винцента в Лиссабон, о становлении Португалии как самостоятельного королевства.

Труды Галвана – один из основных источников формирования легенды об основании и ранней истории Португалии.

Сочинения:

Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques. Lisboa, 1995.

Иллюстрация:

Герб рода Галван;

Д.Галван. Хроника высокородного и пресветлого государя Д.Афонсу Энрикеша, первого короля Португалии. Лиссбаон, 1726. Титульный лист.