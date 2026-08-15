ГАЛВАН ДУАРТЕ
ГАЛВАН ДУАРТЕ (Duarte Galvão) - португальский историк и дипломат.
Происходит из португальской знати, сын Руи Галвана, личного секретаря короля Афонсу V. Получил гуманистическое образование. Выполнял ряд дипломатических миссий при европейских дворах.
Главный хронист королевства с 1460 г. Галван – продолжатель португальской историографической традиции пер. пол. 15 в.
Он написал или отредактировал по материалам Ф. Лопеша «Хронику Афонсу I Энрикеша», первого короля Португалии.
Хроника написана с использованием ряда источников, в том числе, возможно, на основе какой-либо более ранней хроники; сохранилась в многочисленных копиях. Она излагает события 12 в. и повествует о воспитании Афонсу I, его войне с матерью, с императором Кастилии, о португальской Реконкисте, битве при Орике, осаде и взятии Лиссабона в 1147 г., о переносе мощей св. Винцента в Лиссабон, о становлении Португалии как самостоятельного королевства.
Труды Галвана – один из основных источников формирования легенды об основании и ранней истории Португалии.
Сочинения:
Crónica de El-Rei D. Afonso Henriques. Lisboa, 1995.
Иллюстрация:
Герб рода Галван;
Д.Галван. Хроника высокородного и пресветлого государя Д.Афонсу Энрикеша, первого короля Португалии. Лиссбаон, 1726. Титульный лист.