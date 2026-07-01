ГАЛУЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ГАЛУЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский певец (тенор).
Окончил Новосибирскую консерваторию по классу В.Г. Егудина (1984 год). В 1980-1988 годы солист Новосибирского театра музыкальной комедии, в сезоне 1988-1989 годов - Новосибирского театра оперы и балета, в сезоне 1989-1990 годов - Камерного театра «Санкт-Петербург-опера». С 1990 года солист Мариинского театра, дебютировал в партии Андрея Хованского («Хованщина» М.П. Мусоргского). Выступает на ведущих оперных сценах мира, в том числе в театрах «Метрополитен-опера», «Ла Скала», Венская государственная опера, Лирическая опера Чикаго.
Лучшие партии: Гришка Кутерьма («Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского- Корсакова), Владимир Игоревич («Князь Игорь» А.П. Бородина), Самозванец («Борис Годунов» Мусоргского), Герман («Пиковая дама» П.И. Чайковского), Алексей, Агриппа («Игрок», «Огненный ангел» С.С. Прокофьева), главные партии в операх «Отелло», «Аида», «Дон Карлос» Дж. Верди, «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот» Дж. Пуччини.
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