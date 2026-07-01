ГАЛУЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ГАЛУЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский пе­вец (те­нор).

Окон­чил Но­во­си­бир­скую консерваторию по клас­су В.Г. Егу­ди­на (1984 год). В 1980-1988 годы со­лист Но­во­си­бир­ско­го те­атра музыкальной ко­ме­дии, в се­зо­не 1988-1989 годов - Но­во­си­бир­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, в се­зо­не 1989-1990 годов - Ка­мер­но­го те­ат­ра «Санкт-Пе­тер­бург-опе­ра». С 1990 года со­лист Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра, де­бю­ти­ро­вал в пар­тии Ан­д­рея Хо­ван­ско­го («Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го ). Вы­сту­па­ет на ве­ду­щих опер­ных сце­нах ми­ра, в том числе в те­ат­рах «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ра» , «Ла Ска­ла» , Вен­ская государственная опе­ра, Ли­рическая опе­ра Чи­ка­го.

Луч­шие пар­тии: Гриш­ка Ку­терь­ма («Ска­за­ние о не­ви­ди­мом гра­де Ки­те­же и де­ве Фев­ро­нии» Н.А. Рим­ско­го- Кор­са­ко­ва), Вла­ди­мир Иго­ре­вич («Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на), Са­мо­зва­нец («Бо­рис Го­ду­нов» Му­сорг­ско­го), Гер­ман («Пи­ко­вая да­ма» П.И. Чай­ков­ско­го ), Алек­сей, Аг­рип­па («Иг­рок», «Ог­нен­ный ан­гел» С.С. Про­кофь­е­ва ), главные пар­тии в опе­рах «Отел­ло», «Аи­да», «Дон Кар­лос» Дж. Вер­ди, «Тос­ка», «Ма­дам Бат­тер­фляй», «Ту­ран­дот» Дж. Пуч­чи­ни.

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