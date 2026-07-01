ГАЛУЗА ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Григорий Григорьевич Галуза родился 8 (по новому стилю — 21) января 1918 года в селе Деброво (ныне — Носовский район Черниговской области Украины) в семье крестьянина. По национальности украинец. После окончания техникума пищевой промышленности работал на мясокомбинате.

В сентябре 1938 года Галуза был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Носовским районным военным комиссариатом. Участвовал в польском походе и советско-финской войне . Окончил курсы «Выстрел».

С первого дня Великой Отечественной войны — на её фронтах. В боях шесть раз был ранен и два раза контужен. К концу 1942 года служил командиром 4-й стрелковой роты 2-го мотострелкового батальона 59-й мотострелковой бригады. В боях за 74-й железнодорожный разъезд вверенное ему подразделение успешно разгромило немецкую автоколонну, захватив 100 пленных и 3 артиллерийских орудия. За это Галуза был удостоен первой своей боевой награды — медали «За отвагу» .

Впоследствии Галуза стал командиром отдельной разведывательной роты 8-й гвардейской механизированной бригады. В сентябре 1943 года форсировал Днепр и участвовал в захвате плацдарма на его западном берегу. В период с 30 сентября по 20 октября 1943 года Галуза лично ходил в разведку вместе с группами своих бойцов. 30 сентября 1943 года он с тремя автоматчиками, под покровом ночи переправившись через Днепр, проник в расположение противника и атаковал дозор, уничтожив 6 солдат и 1 офицера. 8 октября 1943 года Галуза гранатой уничтожил пулемётную точку с тремя солдатами, после чего захватил «языка» с рацией и доставил их в штаб. За это он был удостоен ордена Красной Звезды.

На завершающем этапе войны гвардии капитан Галуза командовал разведывательной роты 9-й гвардейской механизированной бригады. При штурме города Шяуляй Литовской ССР его рота сумела остановить колонну автомашин, следовавших от Елгавы на соединение с Шяуляйским гарнизоном, и уничтожить до 100 автомашин и более 300 солдат и офицеров противника. В дальнейшем, действуя в районе Елгавы, Галуза со своими бойцами уничтожил немецкий бронепоезд. За те бои он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

27 июля 1944 года всего за 6 часов разведгруппа Галузы прошла с боями 75 километров. Находясь в разведывательном дозоре на бронетранспортёре, командир группы столкнулся с крупными силами пехоты (до 500 солдат и офицеров) и открыл по ним шквальным пулемётный огонь, рассеяв их. В ходе дальнейшего наступления разведчики разгромили немецкую автоколонну, шедшую на Елгаву. Только Галузой в том бою было уничтожено до 50 солдат и офицеров, подбито 35 автомашин, захвачено 40 пленных. Стремительно продвигаясь вперёд, разведчики беспрестанно сообщали в штаб бригады ценнейшие данные о противнике. Столкнувшись с бронепоездом и 4 танками, они заставили их отойти, очистив тем самым путь продвижения бригады. При подходе по шоссейной дороге к городу разведгруппа обнаружила и уничтожила до 15 солдат и офицеров противника, а также захватила 2 исправных артиллерийских орудия. 31 июля 1944 года командир 9-й гвардейской механизированной бригады подполковник С. В. Стародубцев представил Галузу к званию Героя Советского Союза .

Участвовал также в советско-японской войне. После завершения боевых действий Галуза продолжил службу в Советской Армии. В 1961 году в звании майора он был уволен в запас. Проживал и работал сначала в Москве, затем в Балашихе. Умер 8 декабря 2006 года, похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.